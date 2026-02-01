PremiÃ¨re mondiale : SolarEdge et HELIOPLANT, une avalanche dâ€™innovations pour du solaire en haute montagne

SolarEdge annonce sa coopÃ©ration avec HELIOPLANTÂ® pour alimenter son systÃ¨me solaire bifacial en forme de croix, une premiÃ¨re mondiale pour les rÃ©gions alpines. La structure de support bifaciale en forme de croix, unique au monde, dÃ©veloppÃ©e par HELIOPLANTÂ®, rÃ©pond aux dÃ©fis auxquels sont confrontÃ©s les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques conventionnels en rÃ©gions alpines. La premiÃ¨re installation HELIOPLANTÂ®â€“SolarEdge de 6,3 MWc Ã SÃ¶lden, en Autriche, est actuellement en construction et fournira environ un tiers des besoins Ã©nergÃ©tiques annuels de trois stations de ski.

SolarEdge, vient de lancer une coopÃ©ration avec HELIOPLANTÂ®, dÃ©veloppeur autrichien de systÃ¨mes solaires innovants pour les rÃ©gions montagneuses et les zones dâ€™altitude. Cette collaboration associe la structure solaire bifaciale en croix, une premiÃ¨re du genre, dÃ©veloppÃ©e par HELIOPLANTÂ®, et la technologie Onduleur + Optimiseurs de Puissance de SolarEdge afin de surmonter les dÃ©fis propres aux installations photovoltaÃ¯ques en haute montagne. La solution combinÃ©e reprÃ©sente un important potentiel de marchÃ© grÃ¢ce aux milliers de stations de ski rÃ©parties dans le monde. La premiÃ¨re installation (6,3 MWc), actuellement en construction Ã SÃ¶lden, alimentera les trois stations de ski locales.

La solution bifaciale HELIOPLANTÂ® pour les rÃ©gions alpines

Lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie solaire en montagne prÃ©sente un potentiel important, notamment en hiver, pÃ©riode oÃ¹ la consommation Ã©nergÃ©tique des stations de ski atteint son maximum. Les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques linÃ©aires traditionnels conviennent toutefois mal aux conditions alpines extrÃªmes : ils rÃ©sistent mal aux accumulations de neige dues aux vents changeants, nÃ©cessitent des travaux de construction complexes (augmentant les coÃ»ts) et souffrent souvent de pertes de productivitÃ© liÃ©es Ã lâ€™enneigement. HELIOPLANTÂ® rÃ©pond Ã ces dÃ©fis grÃ¢ce Ã sa structure bifaciale en croix, brevetÃ©e, qui maintient les modules solaires dÃ©gagÃ©s de la neige, garantissant une production stable en hiver. Sa structure Â« arborescente Â» se compose de quatre Â« ailes Â» indÃ©pendantes fixÃ©es Ã une colonne, supportant chacune 15 ou 16 modules solaires bifaciaux selon la pente. Sa forme en croix gÃ©nÃ¨re une turbulence dâ€™air mÃªme Ã faible vent, empÃªchant lâ€™accumulation de neige sur les panneaux. Autour de la structure se forme un cratÃ¨re naturel de neige, permettant la rÃ©flexion de la lumiÃ¨re vers lâ€™arriÃ¨re des modules (effet albÃ©do), augmentant davantage les rendements Ã©nergÃ©tiques. Cette conception arborescente sâ€™intÃ¨gre Ã©galement mieux dans le paysage montagneux que les systÃ¨mes linÃ©aires conventionnels. Â« Les systÃ¨mes PV bifaciaux sont idÃ©aux pour les rÃ©gions alpines car ils captent Ã la fois la lumiÃ¨re directe du soleil et la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie par la neige via lâ€™effet dâ€™albedo, augmentant ainsi les rendements. Avec notre structure en croix brevetÃ©e, nos panneaux restent sans neige, fournissant des rendements maximaux pour compenser les besoins Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s des stations de ski. Avec environ Â Â Â Â Â Â Â 6 000 stations dans le monde, le potentiel est immense Â» commente Florian Jamschek, cofondateur de HELIOPLANTÂ®. Â

Â« Notre structure arborescente rÃ©sout les dÃ©fis de la production solaire en altitudeÂ Â»

Dans le cadre de lâ€™accord avec SolarEdge, les structures HELIOPLANTÂ® seront alimentÃ©es par des optimiseurs de puissance et des onduleurs SolarEdge pour surmonter les limites des systÃ¨mes PV traditionnels. Les onduleurs de chaÃ®nes classiques limitent les performances globales de lâ€™installation au niveau du panneau le moins performant : un seul panneau ombragÃ© peut diminuer fortement le rendement. Les Optimiseurs de Puissance SolarEdge permettent Ã chaque panneau de fonctionner indÃ©pendamment, Ã©vitant que les panneaux moins performants ne rÃ©duisent la production de toute la chaÃ®ne â€” un avantage clÃ© pour les panneaux bifaciaux, dont la production arriÃ¨re varie fortement selon les conditions. Dans le cas dâ€™HELIOPLANTÂ® cela est dâ€™autant plus vrai avec la lumiÃ¨re se rÃ©flÃ©chissant sur des terrains inÃ©galement enneigÃ©s. Â« Notre structure arborescente rÃ©sout les dÃ©fis de la production solaire en altitude, mais elle aussi susceptible de faire face Ã davantage dâ€™ombrages sur les panneaux. La seule solution pour maximiser les rendements Ã©tait dâ€™intÃ©grer la technologie SolarEdge. Nous pouvons ainsi garantir une Ã©nergie propre, stable et fiable pour rÃ©pondre aux besoins Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s des stations Â» ajoute Florian Jamschek.

Un projet pilote rÃ©ussi ouvre la voie Ã une installation de 6,3 MWc dans lâ€™une des stations autrichiennes les plus cÃ©lÃ¨bres

En 2023, HELIOPLANTÂ® a lancÃ© un projet pilote avec 12 structures PV bifaciales arborescentes Ã 2 850 m dâ€™altitude Ã SÃ¶lden, sous le glacier du Tiefenbach dans la vallÃ©e dâ€™Ã–tztal. AlimentÃ©e par la technologie SolarEdge, lâ€™installation a permis dâ€™alimenter un tÃ©lÃ©siÃ¨ge pendant toute une saison, rÃ©duisant fortement la dÃ©pendance au rÃ©seau. Suite Ã ce succÃ¨s, une nouvelle installation solaire dâ€™environ 6,3 MWc â€” comprenant prÃ¨s de 800 structures HELIOPLANTÂ® et des onduleurs/optimiseurs SolarEdge â€” est dÃ©sormais en cours de construction Ã SÃ¶lden (2 850â€“3 000 m). Une fois terminÃ©e (fin prÃ©vue au S2 2026), elle fournira env. 28 GWh, soit un tiers des besoins annuels de trois stations de ski locales, alimentant les systÃ¨mes de remontÃ©es mÃ©caniques, les infrastructures hÃ´teliÃ¨res et les systÃ¨mes de production de neige. Â« Nous sommes ravis de collaborer avec HELIOPLANTÂ® pour dÃ©velopper lâ€™Ã©nergie solaire dans les rÃ©gions alpines. En combinant leurs structures bifaciales innovantes avec notre technologie onduleur + optimiseurs, nous apportons une nouvelle rentabilitÃ© Ã un marchÃ© jusque-lÃ inexploitÃ©. Avec les systÃ¨mes PV conventionnels, cela nâ€™aurait tout simplement pas Ã©tÃ© possible Â» conclut Patrick Janak, Head of C&I DACH chez SolarEdge.