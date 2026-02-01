Installation de panneaux solaires et formation : Octopus Energy renforce sa présence dans le Centre-Val de Loire

Après Amiens en juin 2024, Octopus Energy France annonce l’ouverture d’un nouvel entrepôt dédié à son offre d’installation de panneaux solaires et de formation, cette fois basé à Orléans. Ce site s’inscrit dans la stratégie d’internalisation portée par l’entreprise pour répondre à la demande croissante des particuliers en matière de photovoltaïque, tout en garantissant un haut niveau de qualité, de fiabilité et de transparence sur l’ensemble du parcours client. Une offre solaire clé en main, internalisée de bout en bout pour sécuriser la qualité des installations !

Depuis la création de sa verticale “Services”, Octopus Energy a fait le choix d’un modèle entièrement internalisé, à contre-courant du marché largement structuré autour de la sous-traitance. Dimensionnement des projets, démarches administratives, installation des panneaux et suivi post-installation sont assurés par des équipes salariées du groupe.

L’autoconsommation optimisée avec une batterie

Ce choix répond à plusieurs enjeux structurants :

1/ mieux dimensionner les installations, en s’appuyant sur l’expertise d’Octopus en tant que fournisseur d’énergie et sur des outils d’analyse fine des consommations ;

2/ maîtriser la qualité et les délais, dans un contexte de forte tension sur le marché de l’installation photovoltaïque ;

3/ garantir des prix lisibles, sans intermédiaires, et une expérience client homogène sur l’ensemble du territoire.

Une installation correctement dimensionnée permet en effet de réduire de -30% à -70% la facture d’électricité d’un foyer grâce à l’autoconsommation. Un pourcentage de réduction qui peut être encore plus important si ce dernier s’équipe d’une batterie, qu’Octopus peut également installer et piloter, permettant le stockage de l’énergie produite et non consommée à l’instant T et garantissant de toujours bénéficier de l’électricité la moins chère. Le retour sur investissement d’un tel projet est en moyenne de 10 ans. Octopus a par ailleurs obtenu le label RGE (Reconnu Garant de l’État), permettant à ses clients de bénéficier des aides publiques, en complément de sa garantie décennale.

Un nouveau site logistique et de formation à Orléans pour une couverture étendue du Centre de la France

Face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, Octopus a fait de la formation interne un pilier de son développement. La pose de panneaux solaires requiert en effet une double compétence, à la fois en couverture et en électricité, encore rare sur le marché. L’entrepôt d’Orléans est conçu comme un véritable outil de montée en compétences, permettant aux techniciens de se former dans des conditions proches du réel. De quoi sécuriser la fiabilité des installations, dans un secteur régulièrement fragilisé par des pratiques peu vertueuses, tout en soutenant une montée en charge progressive et maîtrisée de l’offre. D’une superficie de 380 m², l’entrepôt d’Orléans comprend une zone de bureaux et lieu de vie pour les équipes, une zone de stockage du matériel, mais aussi et surtout une zone de formation au sein de laquelle un premier espace en toiture, intégrant un dispositif dédié au travail en hauteur avec différents degrés d’inclinaison et revêtements (tuile, ardoise, bac acier, tôle ondulée), est d’ores et déjà opérationnel. Un second espace, consacré à la formation électrique liée aux installations photovoltaïques, sera bientôt finalisé.

Un futur centre de collecte agréé Soren en faveur du recyclage des panneaux solaires

À terme, le site accueillera une dizaine de collaborateurs. Aucun installateur opérant sur le marché français ne dispose à ce jour d’un environnement de formation d’une telle qualité. « L’objectif est de disposer, à Orléans, d’équipes pleinement autonomes, formées selon les standards de qualité d’Octopus, capables d’intervenir dans la durée sur un large périmètre. Ce site nous permet de structurer à la fois la montée en compétences des techniciens et la qualité opérationnelle des installations, au plus près du terrain. », explique Allan Poncton, responsable technique. Depuis Orléans, Octopus couvre un périmètre d’environ 200 km (2h30 de route), incluant notamment Tours, Bourges, Paris et sa région, ainsi que La Rochelle. Une équipe dédiée au grand déplacement permet également de répondre à des projets situés jusqu’à 4 heures de route, afin d’accompagner la montée en puissance de l’offre solaire sur des zones plus éloignées. Engagé pour plus de responsabilité au sein de la filière industrielle solaire, Octopus vise également à faire prochainement de son entrepôt d’Orléans, comme c’est le cas pour celui d’Amiens, un centre de collecte agréé Soren en faveur du recyclage des panneaux solaires. Avec plus de 250 ventes réalisées depuis sa création, l’offre solaire d’Octopus confirme son succès. Cette dynamique devrait s’accélérer pour atteindre les 1 000 ventes d’ici la fin d’année.