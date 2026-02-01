Ã‰nergie renouvelable : Sunrock et Panattoni Ã©tendent leur collaboration europÃ©enne au marchÃ© franÃ§ais

Sunrock, spÃ©cialiste europÃ©en des solutions photovoltaÃ¯ques dÃ©diÃ©es Ã l’immobilier logistique, annonce l’extension de son partenariat sur le marchÃ© franÃ§ais avec Panattoni, lâ€™un des principaux dÃ©veloppeurs immobiliers industriels au monde. AprÃ¨s le succÃ¨s de leur collaboration sur les marchÃ©s hollandais et allemand, les deux entreprises unissent dÃ©sormais leurs expertises pour dÃ©velopper des projets solaires d’envergure – notamment sur un premier site Ã Ormes. Ce projet illustre la politique ambitieuse de Panattoni France en matiÃ¨re de dÃ©carbonation. Un partenariat stratÃ©gique au service de la dÃ©carbonationÂ !

Installer des panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toitures des bÃ¢timents logistiques transforme ces surfaces inexploitÃ©es en vÃ©ritables sources dâ€™Ã©nergie renouvelable – disponible pour la consommation des locataires et du voisinage. Pour Panattoni, lâ€™enjeu est double Ã savoir rÃ©duire significativement lâ€™empreinte carbone de ses bÃ¢timents sur lâ€™ensemble de leur cycle de vie mais aussi proposer Ã ses clients des outils immobiliers alignÃ©s avec leurs engagements RSE. Â« Ce partenariat avec Sunrock sâ€™inscrit dans une logique de territoire : chaque entrepÃ´t logistique devient un maillon actif de la chaÃ®ne Ã©nergÃ©tique locale. Cette stratÃ©gie sâ€™inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de transition Ã©nergÃ©tique, en rÃ©pondant Ã la fois aux obligations rÃ©glementaires (loi Climat & RÃ©silience) et aux attentes croissantes des territoires, de nos clients et de nos investisseurs en matiÃ¨re de responsabilitÃ© environnementale Â», explique LlorenÃ§ Jalle Garrido, Directeur Technique, Panattoni France.

Un engagement au-delÃ des obligations rÃ©glementaires

Depuis son implantation en France il y a quatre ans, Panattoni s’engage au-delÃ des obligations rÃ©glementaires pour rÃ©duire son empreinte carbone et son impact environnemental. Alors que la rÃ©glementation impose une couverture de 30% de la surface utile, l’entreprise dÃ©passe largement ce seuil. DÃ©jÃ signataire de la charte Afilog en 2021, qui prÃ©voit au moins une couverture de 50 % de la surface de toiture utile, Panattoni sâ€™engage Ã dÃ©passer les seuils rÃ©glementaires imposÃ©s en la matiÃ¨re et vise une couverture de 100 % de la surface utile. Deux autres projets de solarisation entre les deux partenaires devraient Ã©galement Ãªtre annoncÃ©s en 2026. Â« Lâ€™expertise de Sunrock sur le marchÃ© europÃ©en nous permet dâ€™accompagner les ambitions de Panattoni avec une approche clÃ©-en-main, adaptÃ©e aux spÃ©cificitÃ©s franÃ§aises. Nous maÃ®trisons lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur : ingÃ©nierie, rÃ©glementation, assurance, raccordement,Â et revente locale de l’Ã©nergie. Notre objectif : dÃ©velopper plusieurs dizaines de MWc par an sur le territoire Â», prÃ©cise Romain Bajas, Project Developer chez Sunrock France.

Une Ã©nergie renouvelable au service des territoires en autoconsommation collective

L’installation de panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toitures des plateformes logistiques permet de transformer des surfaces inexploitÃ©es en sources d’Ã©nergie renouvelable pour leurs territoires. L’Ã©lectricitÃ© produite sera en effet revendue pour partie aux locataires des bÃ¢timents et Ã des commerces alentour, via des opÃ©rations d’autoconsommation collective. Le site d’Ormes (capacitÃ© totale : 1,8 MWc) produit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 500 foyers franÃ§ais. Ce site logistique devient ainsi un maillon actif de la production Ã©nergÃ©tique locale.

EncadrÃ©

Un atout concurrentiel pour les clients

Ã‰quiper les plateformes logistiques de panneaux photovoltaÃ¯ques et partager l’Ã©lectricitÃ© produite avec leurs locataires contribue directement Ã rÃ©duire l’empreinte carbone des bÃ¢timents, tout en amÃ©liorant leur performance Ã©nergÃ©tique, un critÃ¨re pris en compte dans lâ€™obtention de la certification BREEAM. Cela reprÃ©sente Ã©galement un avantage concurrentiel pour les clients de Panattoni, utilisateurs et investisseurs. Ces installations leur permettent de rÃ©duire leurs factures Ã©nergÃ©tiques, tout en garantissant un outil immobilier performant et alignÃ© avec leurs propres engagements RSE – valorisable auprÃ¨s de leurs partenaires, collaborateurs et clients finaux.