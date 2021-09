PremiÃ¨re mondiale : Lhyfe produit ses premiÃ¨res centaines de kilos dâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable Ã  partir dâ€™Ã©nergie Ã©olienne

L’hydrogène renouvelable produit directement à partir d’énergie éolienne devient une réalité. Fin août, un an seulement après la pose de la première pierre de cette usine unique au monde, à Bouin (Vendée), Lhyfe, pure player de l’hydrogène renouvelable, a commencé à produire ses premières centaines de kilos d’hydrogène écologique et passe à l’échelle industrielle.

Après quelques jours de test sur ce premier site, dont la première pierre avait été posée il y a seulement un an, Lhyfe a produit 627 kilos d’hydrogène renouvelable, grâce à un électrolyseur alimenté par des éoliennes situées à quelques mètres. Cette première production est destinée à la finalisation des tests avant le début de la production industrielle et de la commercialisation, fin septembre, notamment auprès de nouveaux partenaires dont les noms seront dévoilés prochainement. Lhyfe produira alors 300 kilos d’hydrogène renouvelable quotidiennement, avant de passer à une tonne par jour dans les prochains mois.

Cette usine de production industrielle d’hydrogène renouvelable, directement connectée à un parc éolien, – et bientôt à un parc solaire -, constitue une prouesse technique unique, une première mondiale. Elle s’inscrit par ailleurs parfaitement dans la stratégie nationale de déploiement de l’hydrogène et plus globalement dans le plan de relance français.