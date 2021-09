EurObserv’ER : la France cinquiÃ¨me au baromÃ¨tre du solaire thermique 2020

Selon les données d’EurObserv’ER, 1,94 million de m² de panneaux solaires thermiques ont été installés dans l’UE-27 en 2020. Ce chiffre équivaut à une capacité de 1 358 MWth et marque une baisse de 15,3 % comparé à l’année précédente. La surface totale des capteurs de l’Union européenne s’élève désormais à 53,9 millions de m² (37 711 MWth), soit une augmentation de 1,7 % en un an. Le marché européen marque une baisse en 2020, notamment au Danemark (- 92 %), en Pologne (- 39 %) et en Grèce (- 16 %). L’Allemagne conserve quant à elle sa place de leader sur le marché (+ 26 %) à la fois sur les capteurs plans vitrés mais également sur les équipements sous vide.

PV-T : un parc européen à 242 000 m²

Avec un marché de plus de 120 000 m², la France se place en cinquième position européenne en 2020. Le pays fait partie des six Etats membres dont le marché national a dépassé les 100 000 m² l’an passé. Côté capteurs solaires hybrides PV-T, le parc européen est évalué à 242 000 m² et c’est une nouvelle fois l’Allemagne qui se place en leader du segment avec près de la moitié de la surface installée. Pour ce qui est des centrales thermiques à concentration (concentrated solar power – CSP), le marché européen est à l’arrêt depuis 2019 avec 2 329 MW installés. Il pourrait cependant redémarrer grâce à de prochains appels d’offres annoncés en Espagne.

Encadré

Chiffres clés pour les secteurs solaire thermique et CSP dans l’UE-27 en 2020

Installations solaires thermiques :

1,94 million m2 : Surface de capteurs nouvellement installés dans l’UE en 2020 (2,28 millions m² en 2019).

53,9 million m2 : Surface cumulée de capteurs solaires thermiques dans l’UE en 2020.

Centrales solaires à concentration (CSP) :

2 329 MW : Capacité des centrales solaires à concentration en service dans l’UE en 2020 (2 329 MW en 2019).

