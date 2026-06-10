PremiÃ¨re mondiale : le Projet SolarinThau ou la conchyliculture photovoltaÃ¯que

Le ComitÃ© RÃ©gional de Conchyliculture de MÃ©diterranÃ©e, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau etÂ SolarinBlue, rÃ©unis en consortium, ont relevÃ© un dÃ©fi de taille : la crÃ©ation dâ€™un prototype de table conchylicole (permettant la culture dâ€™huÃ®tres et de moules) flottante photovoltaÃ¯que. Le projet est en cours de dÃ©ploiement. Le remorquage depuis le Port de SÃ¨te jusqu’Ã l’Ã©tang de Thau a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© le dimanche 7 juin dernier.

BaptisÃ©Â SolarinThauÂ et soutenu par lâ€™Ã‰tat, la PrÃ©fecture de lâ€™HÃ©rault et la RÃ©gion Occitanie, ce dÃ©monstrateur rÃ©pond Ã des enjeux Ã©nergÃ©tiques, Ã©cologiques et Ã©conomiques pour le territoire et la filiÃ¨re conchylicole de lâ€™Ã©tang de Thau, qui produit annuellement plus de 10 000 tonnes dâ€™huÃ®tres et moules, dispose de 2 781 tables et reprÃ©sente 1 500 emplois. Ce dÃ©monstrateur nouvelle gÃ©nÃ©ration reproduit les dimensions dâ€™une table conchylicole typique de lâ€™Ã©tang de Thau : 52 Ã— 18 mÃ¨tres. Dans le cadre de sa phase dâ€™expÃ©rimentation, il sera mis Ã lâ€™Ã©preuve pendant 18 mois â€” la durÃ©e moyenne dâ€™un cycle dâ€™Ã©levage complet dâ€™huÃ®tres â€” de juillet 2026 Ã dÃ©cembre 2027. S’appuyant sur la technologie de SolarinBlue, le projet SolarinThau est une premiÃ¨re en MÃ©diterranÃ©e et dans le monde.

La technologie brevetÃ©e de SolarinBlue est une rÃ©volution dans la transposition du solaire PV dans le domaine marin.

RÃ©sistance Ã 12+ mÃ¨tres de vagues

RÃ©sistance Ã des conditions de vents cycloniques (200km/h)

Protection totale des panneaux solaires

RÃ©sistance Ã la corrosion

DurÃ©e de vie de 30 ans

ScalabilitÃ© infinie : de 1 MW Ã plusieurs GW

Cette technologie est lâ€™aboutissement de plus de cinq annÃ©es de R&D, rÃ©alisÃ©e par une Ã©quipe dâ€™hydrodynamiciens, dâ€™ingÃ©nieurs structure et mÃ©canique. Cette technologie tire parti de sa sur-flottabilitÃ© pour passer des vagues extrÃªmes tout en ne sur-Ã©levant les panneaux que de trois mÃ¨tres. Cette conception innovante maximise Ã©galement laÂ production dâ€™Ã©nergie, Ã +6 %Â par rapport aux systÃ¨mes onshore. Le lien brevetÃ© entre les structures permet de juxtaposer les structures tout en garantissant un comportement cohÃ©rent au niveau de la ferme.

L’inauguration de SolarinThau est prÃ©vue dÃ©but juillet.