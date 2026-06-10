Et JA Solar devint JA !

JA Solar a annoncÃ© un rebranding mondial en JA, marquant l’Ã©volution de l’entreprise, passant d’un fabricant de modules solaires de premier plan Ã un partenaire d’Ã©cosystÃ¨me d’Ã©nergie verte entiÃ¨rement intÃ©grÃ©, dÃ©diÃ© Ã l’autonomisation des industries du monde entier grÃ¢ce Ã des solutions d’Ã©nergie propre fiables et durables.

La nouvelle identitÃ© d’entreprise a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©e lors du lancement de la marque JAx2026 Brand Renewal Launch & Eco-Partner Conference Ã Shanghai le 2 juin, oÃ¹ l’entreprise a exposÃ© sa vision Ã long terme de soutenir la transformation industrielle mondiale et la dÃ©carbonation. Sous la nouvelle marque JA Masterbrand, l’entreprise est structurÃ©e autour de quatre groupes d’affaires clÃ©s : JA SOLAR (photovoltaÃ¯que), JA ESS (solutions de stockage d’Ã©nergie), JA GREEN (Ã©nergie intelligente) et JA CAPITAL (financement).

Â«Â Rendre l’Ã©nergie verte stable, accessible et abordable pour toutes les industriesÂ Â»

Ensemble, ces groupes crÃ©ent un Ã©cosystÃ¨me intÃ©grÃ© qui offre aux clients des solutions complÃ¨tes couvrant la production d’Ã©nergie, le stockage et l’optimisation. Ce changement de marque reflÃ¨te la nouvelle position de JA en tant que Â« Partenaire Global fiable en Ã©nergie verte Â», soutenue par sa promesse de marque, Â« Une Ã©nergie fiable pour le voyage Ã venir Â». Â« La transition Ã©nergÃ©tique mondiale passe de la concurrence sur les prix de l’Ã©lectricitÃ© Ã une phase axÃ©e sur la valeur, profondÃ©ment intÃ©grÃ©e Ã des scÃ©narios spÃ©cifiques. S’appuyant sur 21 ans d’expertise solaire et notre mission de Â« dÃ©velopper l’Ã©nergie solaire au bÃ©nÃ©fice de la planÃ¨te Â», JA approfondira l’Ã©cosystÃ¨me de l’Ã©nergie verte afin de rendre l’Ã©nergie verte stable, accessible et abordable pour toutes les industries, en faisant avancer la transition avec des partenaires mondiaux Â» souligne Liu Shuo, prÃ©sident du Centre de la marque et du marketing de JA.

Co-dÃ©velopper des technologies et Ã©largir les marchÃ©s

Lors de la confÃ©rence JAx2026, JA a prÃ©sentÃ© des innovations allant au solaire, au stockage d’Ã©nergie et Ã l’Ã©nergie intelligente, tout en prÃ©sentant sa feuille de route stratÃ©gique pour le secteur des centres de donnÃ©es IA (AIDC). De Â« l’exportation de produits Â» Ã la Â« construction de capacitÃ©s mondiales Â» et de Â« marque chinoise qui se transforme Ã l’Ã©chelle mondiale Â» Ã Â« une marque vÃ©ritablement mondiale Â», JA tiendra parti des synergies de son Ã©cosystÃ¨me pour fournir des solutions d’Ã©nergie verte intÃ©grÃ©es, en collaborant avec des partenaires de l’industrie pour co-dÃ©velopper des technologies et Ã©largir les marchÃ©s, a dÃ©clarÃ© Liu Shuo. Â« GrÃ¢ce Ã des produits fiables, des solutions systÃ¨me sur mesure, des services professionnels mondiaux et une valeur constante Ã long terme, JA permettra aux industries du monde entier de construire un avenir Ã©nergÃ©tique plus stable, plus vert et durable Â», a-t-il ajoutÃ©.