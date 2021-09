Première mondiale : installation de brise-soleil avec des modules solaires en pérovskite de Saule Technologies

Fin août, la société polonaise Saule Technologies a lancé la première installation de stores photovoltaïques, des brise-soleil à cellules solaires pérovskites. Cette première mise en œuvre commerciale au monde de la technologie des cellules solaires à pérovskite relève d’une collaboration avec l’entreprise Aliplast spécialiste de structures aluminium.

Il y a trois mois à peine, Saule Technologies célébrait l’ouverture de sa première ligne de production de cellules solaires à pérovskite. Deuxième étape importante dans son développement en cours : la première installation mondiale de stores dotés de cellules solaires pérovskites sur la façade de l’usine Aliplast à Lublin en Pologne.

Nous entrons dans l’ère de la commercialisation de nos cellules pérovskites

Le nouveau produit commercial de Saule Technologies, basé sur le concept original de stores automatiques à cellules solaires en pérovskite, a été présenté pour la première fois en octobre 2020. Les profilés avec modules solaires ont été placés sur la structure en aluminium fournie par Aliplast et sont équipés d’un changement de position automatique avec le mouvement du soleil, développé par Somfy. « Après avoir ouvert la première usine de cellules pérovskites au monde à Wrocław en mai, moins de trois mois plus tard, nous réalisons une nouvelle révolution dans l’industrie mondiale du photovoltaïque et des énergies renouvelables. Nous entrons dans une nouvelle étape du développement de Saule Technologies, l’ère de la commercialisation de nos cellules pérovskites. Nous sommes fiers de présenter nos lames automatiques solaires façon brise-soleil, opérant sur la façade du bâtiment de notre premier client Aliplast. C’est un moment spécial pour nous, qui couronne sept années de travail acharné de toute l’équipe de Saule Technologies » a déclaré Olga Malinkiewicz, CTO et co-fondatrice de Saule Technologies.

Le suivi du soleil garantit l’efficacité énergétique

Les stores brise-soleil présentés lors de la première à Lublin ne protègent pas seulement le bâtiment de la surchauffe ou du refroidissement, réduisant considérablement les coûts de climatisation et de chauffage. En même temps, ils produisent de l’énergie propre à partir de la luminosité solaire. « En Pologne, les bâtiments sont responsables d’environ 38 % des émissions de gaz à effet de serre. Le classement énergétique de la plupart d’entre eux laisse une large place à l’amélioration. La solution de brise-soleil photovoltaïque automatisé par Somfy est la prochaine étape vers la construction durable, essentielle face à des changements climatiques de plus en plus perceptibles », a déclaré Radosclaw Borkowski, directeur général et membre du comité de direction de Somfy Polska. Grâce au système d’automatisation Animeo de Somfy, les profilés à modules pérovskites coopèrent avec la station météo installée sur les toits. En utilisant les données météorologiques en direct et le suivi du soleil, ils modifient automatiquement leur alignement avec le mouvement du soleil. Cette solution assure l’efficacité énergétique de l’installation et garantit un confort thermique et une protection contre une lumière trop forte pour les utilisateurs du bâtiment – quelle que soit la saison. « La mise en œuvre du système est possible dans tout type de bâtiment. Par conséquent, je crois que c’est le début d’une révolution dans le monde du photovoltaïque » a déclaré Jan Kidaj, président de la direction et membre du conseil d’administration d’Aliplast.

Un potentiel de croissance énorme

Les brise-soleil font partie des systèmes photovoltaïques appliqués au bâtiment (BAPV), c’est-à-dire des installations photovoltaïques montées sur des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des entrepôts et des usines. Les stores pare-soleil en pérovskite de Saule Technologies peuvent être adaptés aux préférences du client, allant du matériau utilisé, tel que l’aluminium, le bois, le verre ou le plastique, en passant par la forme et la largeur, jusqu’à la couleur. Mais pas seulement pour ces raisons, mais ils sont aussi une solution révolutionnaire. Dans le photovoltaïque, les stores solaires ouvrent une nouvelle possibilité de marché avec un potentiel de croissance énorme : les façades de bâtiments, où les cellules traditionnelles en silicium, lourdes et inefficaces dans un éclairage sous-optimal, ne rivalisent pas. La solution de Saule Technologies solution est le premier produit commercial de ce type au monde.

Encadré

Cellules pérovskites versus cellules de silicium traditionnelles

Contrairement aux cellules en silicium traditionnelles, les cellules en pérovskite sont flexibles, légères, ultrafines et translucides. Leur production ne nécessite pas de températures élevées, ce qui se traduit par une consommation d’énergie nettement inférieure, des coûts de production inférieurs et la possibilité d’utiliser des substrats de différentes surfaces, même des feuilles ou des textiles. Les cellules pérovskites peuvent générer de l’énergie à partir de la lumière artificielle et, contrairement aux panneaux de silicium, elles sont efficaces même lorsque les rayons du soleil tombent à un angle autre que 90 degrés. Grâce à ces avantages et à leur faible poids, ils peuvent être montés même sur des éléments de façade verticaux et dans des couleurs assorties à la façade des bâtiments.