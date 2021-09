Observ’ER : numéro spécial photovoltaïque “Made in France”

À l’occasion de la Conférence européenne du Photovoltaïque (EU PVSEC), qui s’est tenue du 6 au 10 septembre 2021 en format digital, Observ’ER a publié un numéro spécial, intégralement en anglais et téléchargeable gratuitement. Il a été produit avec la collaboration de l’INES et du CEA Liten. Intitulé “Research and Industry – PV Made in France”, ce numéro offre une vitrine de l’industrie et de la recherche photovoltaïque dans l’Hexagone. Il fait le tour des initiatives en cours pour réinstaller cette industrie sur le territoire national et en Europe.

Observ’ER a également recensé les principales entreprises industrielles présentes en France sur les différents segments de la chaîne de valeur du solaire. Il présente les principales success stories industrielles enregistrées ces dernières années.Ce numéro expose également les enjeux auxquels font face la recherche et l’industrie européenne à court et moyen termes ; la façon dont est structurée la recherche française et les travaux qu’elle mène pour faire émerger les futures générations de cellules et de modules. Avec cette publication, Observ’ER inaugure aussi un nouveau titre, Observ’ER Perspectives, dédiés aux partenariats éditoriaux, qui a vocation à s’enrichir au cours des mois à venir.