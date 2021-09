LYON/Open Energies : Le nouveau rendez-vous des solutions digitales pour les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques (21 et 22 juin 2022)

Acteur clef de la transition écologique, le monde de l’énergie vit sa révolution, encouragé par des politiques nationales et européennes volontariste au soutien des renouvelables. Le digital se met également au service de cette transition en rendant l’énergie plus intelligente et sécurisée. Dans ce contexte, Open Energies ambitionne d’être le rendez-vous des professionnels des secteurs du digital et des énergies renouvelables. La première édition aura lieu les 21 et 22 juin 2022 à Eurexpo Lyon France !

A nouveau salon, nouvelles tendances ! Le digital se met au service de la transition énergétique en rendant l’énergie plus intelligente et sécurisée. Autour des énergies renouvelables, et notamment du photovoltaïque, de nombreuses innovations ont émergé, pour faciliter le stockage l’autoconsommation énergétique, la mobilité, l’intégration réseau. A la croisée de l’énergie et du digital, un nouvel écosystème s’invente et un marché émerge, ouvrant d’immenses potentiels de développement, de coopération, d’innovation et de business. L’occasion rêvée pour lancer le salon Open Energies !

Pour que la convergence entre énergie et digital devienne une réalité

Véritable plateforme d’échange et de mise en relation des acteurs, Open Energies sera le seul évènement professionnel en France dédié à la digitalisation de l’énergie, portant une vision globale, de la production aux usages. La genèse du salon repose avant tout sur la rencontre des professionnels de l’énergie et du digital. Explications avec Pierre Buchou, Responsable développement division Green Tech : « Nous avons vu grandir petit à petit autour du photovoltaïque un rapprochement entre l’énergie et le digital, qui s’est accéléré avec l’intégration de technologies pour favoriser le stockage et l’autoconsommation dans différents secteurs comme le résidentiel, le tertiaire ou encore l’industriel. L’électro-mobilité entraîne dans son développement de nouveaux usages et une nouvelle vision de l’énergie. Ces premières rencontres ont été déterminantes pour que la convergence entre énergie et digital devienne réelle et se concrétise. Si ce marché est encore émergent, il existe bien, et il est vertueux. Les solutions technologiques qui se déploient font évoluer les usages, qui eux-mêmes vont appeler de nouvelles offres. De nouveaux services naissent de la valorisation des données issues des nouveaux systèmes énergétiques. Nous ne sommes qu’aux prémices de cette dynamique ».

La montée en puissance du photovoltaïque, de l’autoconsommation et du stockage, de nouveaux usages vertueux, comme la mobilité électrique ou le pilotage de la production se développent, entraînant avec eux l’émergence de systèmes électriques intelligents, sources d’agilité, de création de service et d’économies de consommation. Ces changements bouleversent la chaîne de valeur traditionnelle, de la production à la consommation d’énergie. Les acteurs historiques et les nouveaux entrants sont en recherche de prise de positions concurrentielles. Ils tissent des réseaux, cultivent l’open innovation, travaillent en mode projet, expérimentent des solutions, et imaginent de nouveaux services et usages ». « Un nouvel écosystème émerge qui ouvre d’immenses potentiels de développement, de coopération et d’innovation. » souligne ainsi François Chaumont, Délégué régional RTE Auvergne-Rhône-Alpes. « De la production à la consommation de l’énergie, la chaîne de valeur traditionnelle est bousculée. » enchaîne Xavier Daval, Président SER SOLAIRE « Les business se décloisonnent, des alliances se forment, des modèles économiques s’inventent. » conclut Hugues de Bantel, 2ème Vice-Président de l’association Think Smartgrids

Des systèmes énergétiques intelligents au développement exponentiel

La demande pour des énergies renouvelables décarbonées ne cesse d’augmenter. On compte actuellement 1 million de véhicules hybrides électriques, et on envisage une multiplication par 5 de la puissance du parc photovoltaïque français d’ici 10 ans. Cette croissance implique l’intégration de solutions digitales pour optimiser la facture d’énergie électrique, concilier l’offre et la demande sur le marché de l’énergie électrique et fournir un approvisionnement sûr, durable et compétitif aux consommateurs. Ce développement est soutenu par des politiques publiques, notamment le Green Deal Européen, qui prévoit un budget de 1000 milliards d’euros sur 10 ans pour encourager le déploiement des énergies renouvelables, la digitalisation des systèmes énergétiques et le déploiement et la gestion des réseaux de e-mobilité. « Nos échanges réguliers avec les acteurs, les exposants et les réseaux professionnels de la transition énergétique nous permettent d’identifier des besoins et l’émergence de nouveaux marchés autour des systèmes énergétiques intelligents. En tant que partenaires de nos secteurs, il est de notre devoir de se réinventer et de répondre à ces nouvelles attentes en proposant des rendez-vous qui soient efficients, accompagnants et structurants autour de ces nouvelles opportunités. Avec Open Energies nous serons l’évènement fédérateur de contenus et d’expertises pour les professionnels en recherche de solutions innovantes et de nouvelles synergies. » confie Florence Rousson Mompo, Directrice de la division Green Tech+.

Une plateforme d’échange, de rencontres et accélératrice de business

Open Energies est la plateforme d’échanges de ce nouvel écosystème et le lieu où développeurs et usagers des systèmes électriques intelligents se rencontrent, partagent et font avancer ensemble l’avenir numérique de l’énergie en concevant et déployant leurs projets. Ce nouvel évènement sera donc un rendez-vous business majeur sur ces thématiques où naîtront de nouvelles opportunités. Open Energies aborde la digitalisation de l’énergie dans son ensemble en traitant de la dynamique de projets, des équipements techniques et du business des données appliquées à ces domaines. Ancré au cœur des enjeux du secteur, la première édition de l’événement traitera de 3 thématiques majeures :

• La digitalisation de l’énergie au service des usages,

• La performance énergétique du numérique,

• La cybersécurité des équipements.

Fabricants, distributeurs d’équipements ou prestataires de service présenteront leurs solutions et innovations qui couvrent le large spectre de la digitalisation de l’énergie :

• Production PV, EnR

• Energie électrique/bâtiment, industrie, tertiaire

• Stockage d’énergie

• Mobilité électrique : recharge, collecte de données, gestion

• Intégration réseaux

• Gestion des données : collecte, stockage, diffusion et traitement

• Solutions intégrées

• Ensembliers, développeurs, EPC, énergéticiens

• Ingénierie, conseil technique, financement, assurances, juridique, formation, innovation…

Ce nouveau rendez-vous s’adresse à un visitorat positionné sur toute la chaîne de valeur tels que les installateurs, les développeurs de projets EnR, les acheteurs d’énergie publics et privés, les prescripteurs, les responsables R&D, les investisseurs, ou encore les utilisateurs potentiels de données et développeurs d’application. Il se destine aussi à ceux qui mènent une réflexion autour de l’énergie au sein de leurs structures comme la maîtrise d’ouvrage publique et privée ou les responsables techniques des parcs immobiliers et des process de l’industrie. Cette première édition s’accompagnera de solutions digitales (plateforme web et appli) proposées aux participants, en plus du rendez-vous physique, pour faciliter la mise en relation des différents acteurs en amont et pendant le salon. Le networking et la prise de rendez-vous pourront ainsi se faire en ligne pour une rencontre sur place ou en visio. Par ailleurs, afin de faciliter la diffusion de l’information, et d’élargir l’audience de l’événement en France et à l’international, les conférences ainsi que les émissions du plateau TV seront captées et rediffusées en live streaming sur l’appli et sur la plateforme web de l’événement.

