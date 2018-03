PremiÃ¨re mondiale: ARMOR met Ã  la disposition des industriels un module PV organique de 60 cm de large

L’industriel ARMOR vient de franchir une étape décisive dans la production de son film photovoltaïque souple ASCA. Après une batterie de tests finalisés au mois de décembre, l’entreprise a mis en production un module photovoltaïque organique de 60 cm de large une première sur un marché dont les modules n’excédaient pas 50 cm jusqu’à présent. Cette innovation, créée au sein de l’équipe Recherche, Développement, Innovation et Industrialisation d’ASCA ouvre de nouvelles perspectives d’application dans les domaines du bâtiment et des transports et vient enrichir l’offre d’ARMOR.

Une prouesse technologique aux performances éprouvées

Testé sur ses performances électriques, le nouveau module photovoltaïque produit par ARMOR garantit un rendement de 40 Watt-crêtes par m². Il vient enrichir la gamme des modules ASCA jusqu’à présent disponibles (en 15 et 30 cm de large), tout en conservant un même niveau de performances. Celles-ci sont certifiées pour un usage industriel et constituent un record mondial pour des modules en 60 cm de laize. Par ailleurs, la largeur de ces nouveaux modules élargit les possibilités d’intégration du film dans des produits finis. Comme le souligne Damien Hau, responsable Recherche et Développement Innovation et Industriel (RDII) pour le film photovoltaïque ASCA : « Ce produit de 60 cm de large, pouvant aller jusqu’à 30 m de long, va offrir à tous ceux qui se tournent vers l’énergie photovoltaïque un nouveau composant, fiable, performant et inspirant. »

ASCA Solutions Lab, un partenaire de développement industriel

Cette dernière innovation d’ARMOR a été pensée et développée au sein de l’équipe RDII. Leur objectif est de développer de nouveaux films photovoltaïques qui pourront être utilisés par l’équipe pluridisciplinaire ASCA Solutions Lab. Cette dernière est en charge d’évaluer les besoins en termes d’usage et de s’adapter aux contraintes des industriels qui souhaitent intégrer ASCA dans leurs applications. Parmi tous les segments applicatifs visés pour cette technologie, les segments baptisés ASCA Structures et ASCA Transports sont les principaux concernés par l’élargissement des modules photovoltaïques, susceptibles d’équiper des bâtiments, des serres solaires, ou encore tout type d’équipement automobile, aéronautique, ferroviaire ou encore nautique.

Armor est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l’impression sur emballage et sur étiquettes code-barres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de cartouches laser remanufacturées en France. Ce spécialiste des consommables d’impression et des films enduits pour les énergies renouvelables promeut son modèle d’entreprise centré sur l’innovation, un savoir-faire industriel de haute technologie, et le développement personnel de ses collaborateurs. Avec un CA de 256M€ en 2017, ARMOR dépense annuellement en France 13M€ en R&D. Ses 1850 collaborateurs sont répartis dans 25 sites industriels et logistiques sur tous les continents du monde, dont 750 en France.

