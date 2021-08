Un bateau solaire termine un voyage sans Ã©missions de carbone en Alaska

Un bateau électrique qui fonctionne pratiquement sans fin grâce à l’énergie solaire : voilà le rêve qui anime David et Alex Borton depuis 17 ans. Depuis 2004, l’équipe père-fils travaille à la réalisation de leur dessein, en construisant plusieurs bateaux solaires électriques brevetés et personnalisés sous la marque Solar Sal. Cet été, ils ont accompli ce qu’ils pensent être le tout premier voyage en bateau solaire-électrique de Bellingham, Washington, à Juneau, Alaska.

Ils sont partis le mardi 25 mai à bord de leur bateau solaire à coque en bois de 27 pieds, Wayward Sun, et ont touché terre à Ketchikan, en Alaska, le 13 juin, puis ont remonté la côte à un rythme plus tranquille jusqu’à Glacier Bay et Juneau, pour terminer le voyage le 8 juillet. Le bateau électrique est alimenté à 100 % par l’énergie solaire, sans aucun moteur à combustion fossile à bord. “Les gens nous demandent toujours si nous avons une réserve de gaz ou de diesel”, a déclaré Alex Borton, “mais le soleil se lève tous les jours. Si nos batteries sont trop faibles, nous attendons simplement.”Wayward Sun, construit par Devlin Boat à Olympia, WA, est propulsé par un pod drive électrique Torqeedo Cruise 4.0 avec six batteries au lithium Torqeedo Power 24-3500. Il y a un système séparé de 12 volts pour les lumières, l’électronique et d’autres systèmes alimentés en courant continu et un onduleur pour les charges CA occasionnelles, comme faire des gaufres.

Le système solaire-électrique a plus que dépassé nos attentes

Les batteries sont rechargées par un réseau de cellules solaires de 1700 watts installé sur le toit du bateau.”Le système solaire-électrique a plus que dépassé nos attentes”, a déclaré Alex Borton. “Au cours de la traversée de 45jours entre Bellingham, Glacier Bay et Juneau, nous avons navigué pendant 38 jours. Nous avons parcouru en moyenne 32 milles nautiques par jour à une vitesse moyenne de 3,7 nœuds. Certains jours, nous nous sommes arrêtés tôt ou nous sommes partis tard à cause de la météo, mais il n’y a eu que deux jours entiers où nous n’avons pas voyagé du tout à cause de vents forts ou d’un brouillard dense.”Même par temps complètement couvert à cette époque de l’année, nous pouvons voyager à 2 ou3 nœuds pendant la journée sans puiser dans nos batteries”, a déclaré David Borton. “Avec la lumière directe du soleil, nous pouvons faire 5 nœuds ou plus toute la journée sans aucune utilisation des batteries. La majeure partie du voyage a été couverte et il a beaucoup plu. Certains jours, nous avons voyagé lentement parce que nous devions le faire ; d’autres jours, nous avons voyagé lentement et nous avons chargé les batteries en cours de route.” “La plupart des bateaux électriques sur le marché aujourd’hui sont limités par la capacité de leur batterie, ce qui signifie qu’ils doivent revenir à la prise de quai pour se recharger”, a expliqué David Borton.

Naviguer en permanence sans jamais être rechargés à partir du rivage.

“Jusqu’à récemment, les panneaux solaires et les batteries n’étaient tout simplement pas capables de couper le lien avec le courant de quai, il n’était donc fonctionnel que pour étendre l’autonomie ou pour une charge partielle. Mais aujourd’hui, grâce aux progrès des cellules solaires, aux entraînements électriques efficaces de Torqeedo et aux batteries de grande capacité, il est possible de produire un bateau solaire avec des vitesses raisonnables et des aménagements qui permettent de naviguer en permanence sans jamais être rechargés à partir du rivage. Si j’avais plus de temps, je continuerais à parcourir 1000 miles supplémentaires”.

Ils ont navigué de Bellingham à Ketchikan en empruntant le passage intérieur, en jetant l’ancre la nuit puisqu’ils n’étaient pas autorisés à descendre à terre en Colombie-Britannique en raison des restrictions de voyage du Covid-19 canadien. “Cela n’a pas été un problème pour nous”, a confié Alex Borton. “Nous avions beaucoup de nourriture, un cuddy confortable pour dormir sous le pont. Et, bien sûr, notre bateau solaire n’a pas besoin d’être ravitaillé en carburant”.”Il s’agit d’une validation importante de la technologie de pointe de propulsion des bateaux solaires-électriques, et nous avons pris plaisir à suivre leur progression quotidienne sur leur blog”,a déclaré Mary Jo Reinhart, directrice des ventes OEM et au détail, Torqeedo, Inc.

solarsaljourney.squarespace.com/