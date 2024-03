PremiÃ¨re installation de lâ€™onduleur optimisÃ© pour les centrales au sol SolarEdge 330kW aux Etats-Unis

L’onduleur optimisé DC de 330 kW, conçu pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, a été certifié par Intertek. Première centrale équipée : 1 MW au sol en Caroline du Nord. La disponibilité de l’onduleur SolarEdge 330 kW est prévue à la fin de l’année 2024 en France.

SolarEdge, leader mondial des technologies intelligentes de gestion de l’énergie, a annoncé aujourd’hui que son nouvel onduleur haute puissance SolarEdge DC, destiné aux installations solaires collectives et aux centrales au sol, a reçu la certification UL1741-SB aux Etats-Unis, et a été installé chez son premier client aux États-Unis.

Répondre aux défis souvent suscités par l’ombrage et les terrains irréguliers

La première installation du système SolarEdge 330kW optimisé DC a été mis en service dans le cadre d’une installation solaire au sol de 1MW, en Californie du Nord, sur un site appartenant à la tribu Karuk aux États-Unis. Conçu pour gérer et distribuer efficacement l’énergie électrique sur de longues distances et réduire les coûts BoS du système, l’installation a été implantée par SunRenu, un EPC basé en Arizona. Le projet devrait produire environ 1 575 000 kWh d’énergie solaire par an et, selon SunRenu, compenser environ 96 % de la consommation annuelle d’électricité du site, réduisant ainsi les émissions de carbone d’environ 1 018 tonnes par an. Lancé aux États-Unis au troisième trimestre 2023 et désormais disponible sur le marché américain, l’onduleur SolarEdge 330kW triphasé haute puissance optimisé DC et son optimiseur de puissance H1300 permettent de répondre aux défis souvent suscités par l’ombrage et les terrains irréguliers dans les installations solaires collectives de grande ampleur, les systèmes agrivoltaïques, les ombrières solaires et les centrales au sol de petite et moyenne taille.

« Une puissance de sortie plus élevée »

La solution est conçue pour aider à réduire le coût actualisé de l’énergie (Levelized Cost of Energy – LCOE) en produisant plus d’énergie tout au long de la durée de vie du système. Il y parvient grâce à un rendement de 99 % de l’onduleur, des optimiseurs de puissance en configuration 2:1, un surdimensionnement de 200 % DC/AC, un régulateur PID intégré, ainsi qu’une réduction des coûts des équipements (BoS) allant jusqu’à 50 % grâce à des chaînes moins nombreuses et plus longues. « Nous avons choisi l’onduleur 330 kW de SolarEdge pour le site appartenant à la tribu Karuk car il atténue les chutes de tension, ce qui minimise la dégradation de la puissance et simplifie l’installation. En outre, sa puissance de sortie plus élevée a considérablement réduit le nombre d’onduleurs nécessaires, ce qui a permis de diminuer les coûts d’installation et de BoS », a déclaré John McDonnell, directeur de SunRenu. « Cette solution avancée a non seulement permis de relever les défis propres à chaque projet, mais elle a également fourni des informations sur les modules au niveau de l’installation. »

Bientôt en France

Les avantages de l’électronique de puissance de SolarEdge garantissent plus de production d’énergie, des fonctions de sécurité renforcées et une supervision plus efficace. Grâce à la fonctionnalité Safe DC et aux capacités de régulation de la tension, la technologie SolarEdge a aussi bien permis de répondre aux normes de sécurité strictes que de convaincre la compagnie d’électricité locale, s’alignant ainsi sur l’engagement du client en matière d’innovation, de sécurité et d’efficacité opérationnelle. L’onduleur SolarEdge 330kW devrait être disponible en France à partir de la fin de l’année 2024. « Nous sommes ravis de lancer notre nouvel onduleur 330kW optimisé DC en France pour la fin de l’année. Il permet de réduire le LCOE grâce aux optimiseurs de puissance, à des fonctions de sécurité avancées et à une plateforme de supervision très précise pour les segments de l’agri-PV, du PV flottant et les centrales au sol. L’industrie solaire française étant à la recherche de solutions qui améliorent à la fois l’évolutivité, la rentabilité et une supervision performante des centrales au sol de petite et moyenne taille, l’optimisation DC sera essentielle pour maximiser la valeur et le ROI pour les investisseurs. », explique Arnold Bourges, directeur de SolarEdge France.