Mersen dÃ©voile une solution Â« rÃ©volutionnaire” pour les rÃ©seaux Ã©lectriques intelligents

Sur le stand 11.0 B10, Mersen expose au salon Light+Building 2024 de Francfort et présente son interrupteur-sectionneur à fusibles innovant. Une solution offrant une amélioration de la protection et de la numérisation du réseau électrique basse tension.

Spécialiste de la protection électrique pour la basse et moyenne tension, Mersen dévoile son nouvel interrupteur-sectionneur à fusibles qui devrait bouleverser l’avenir de la distribution d’énergie.

Une solution pour la décentralisation des sources d’énergie renouvelable

Acteur de premier plan de la fourniture de protection contre les surintensités et les surtensions, Mersen propose déjà une large gamme de fusibles, d’appareillages fusibles et de parafoudres pour la gestion et la distribution de l’énergie. Au salon Light+Building, Mersen présente une solution de protection « révolutionnaire », augurant une nouvelle ère dans l’accélération de la transition énergétique grâce à ses systèmes de protection intelligents, durables et résilients. Cette technologie innovante de Mersen est destinée à aider les exploitants de réseaux de distribution. Son interrupteur-sectionneur à fusibles aide les compagnies d’électricité à adapter leurs réseaux basse tension aux défis futurs, tels que la décentralisation des sources d’énergie renouvelable ou les nouveaux types de charges électriques comme les véhicules électriques et les pompes à chaleur. Cette toute dernière innovation à haute valeur ajoutée s’intègre parfaitement dans le paysage évolutif des réseaux intelligents. Mersen repousse les limites de la protection électrique en combinant surveillance intelligente et technologie de pointe. Cette offre possède des performances optimales et des caractéristiques de fiabilité et de sécurité.

De nombreuses innovations

Conçu avec les leaders européens de la distribution d’énergie, l’interrupteur-sectionneur à fusibles NH de Mersen marque un tournant dans le positionnement de Mersen dans les smart grids. Outre cette technologie de pointe de Mersen, les visiteurs découvriront d’autres innovations :

- le nouveau Modulostar®, le porte-fusible bien connu pour les applications avec fusibles basse tension cylindriques.

- la gamme étendue de fusibles NH, notamment les fusibles de protection intégraux gR de taille 3 pour protéger les câbles, les lignes et les boîtiers de distribution dans les onduleurs de chaînes 800 V AC.

- la nouvelle version compacte des porte-fusibles CCR éprouvés.

- le Surge-Trap® TERRA, qui contrôle le système de mise à la terre.

Infos pratiques

Le salon Light + Building à Francfort, hall 11.0 stand B10, a lieu du 3 au 7 mars 2024 pour découvrir comment Mersen transforme l’industrie des réseaux intelligents. Au programme : des démonstrations en direct et des rencontres avec les équipes de Mersen.