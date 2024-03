ALLO SOLAR dÃ©voile une nouvelle identitÃ© et ouvre des magasins

ALLO SOLAR se donne comme mission de redynamiser le marché français de l’énergie solaire résidentielle. L’entreprise vise à instaurer la confiance et à lever les idées reçues, avec l’objectif de devenir d’ici 2027 le leader de l’autoconsommation solaire pour les particuliers, grâce à son offre de solutions photovoltaïques innovantes et une approche Do It Yourself. Ces annonces font suite à l’entrée de Fimavi Groupe en tant qu’actionnaire de référence.

ALLO SOLAR fait la promesse de l’autonomie à tous les niveaux, de l’installation à la consommation. Une autonomie énergétique qui vise à faciliter l’accès à l’énergie solaire et à développer plus de résilience par rapport aux aléas des systèmes ou réseaux de distribution énergétiques qui alimentent les habitats de façon conventionnelle. Avec des produits innovants, fiables et de haute qualité, un service après-vente repensé et tout un ensemble d’outils tutoriels de formation à l’installation, ALLO SOLAR offre une approche de l’autonomie unique sur le marché du photovoltaïque résidentiel.

Un rebranding et l’ouverture de magasins

Ce repositionnement stratégique se traduit aujourd’hui par l’adoption d’une nouvelle identité visuelle et de messages forts centrées sur une électricité solaire simplifiée (« mon énergie positive ») et sur l’autonomie énergétique : « Rejoignez le camp des autonomes ». Pour répondre à cette ambition, ALLO SOLAR annonce l’ouverture de 15 nouveaux magasins d’ici 2027 ainsi que la construction, en juin 2025, de la première plateforme logistique 100% automatisée dédiée au solaire à Bessan (34). Ces investissements visent à porter la croissance de l’entreprise en améliorant la disponibilité et la distribution des kits solaires. Cette stratégie permettra d’assurer une proximité avec tous les clients sur tout le territoire français.

Une philosophie Do It Yourself inspirée par l’histoire de son fondateur

Ce message fort centré sur l’autonomie est intimement lié à l’histoire personnelle de Novak Kusljevic, le fondateur d’ALLO SOLAR. Originaire de Serbie, il entame sa carrière d’entrepreneur à l’âge de 18 ans. Progressivement, il diversifie ses activités et pose, sans le savoir, les bases d’une philosophie Do It Yourself, fondée sur l’autonomie et la résilience. C’est en 2017, lors d’un séjour dans le Sud-Ouest de la France, que Novak Kusljevic choisit de s’y établir après avoir détecté une opportunité émergente dans la vente en ligne de solutions solaires photovoltaïques. Malgré la barrière de la langue, il se lance dans ce projet. L’initiative s’avère être un succès, jetant ainsi les bases d’ALLO SOLAR. En seulement de 10 ans, son entreprise s’impose comme un acteur majeur du marché français du solaire résidentiel. Aujourd’hui, Novak Kusljevic retranscrit cette philosophie Do It Yourself au cœur du repositionnement d’ALLO SOLAR.

Un nouvel actionnaire de référence : Fimavi groupe

Fimavi est un family office fondé par Jean Christophe Vigouroux – initialement autour de la success story industrielle de Bacacier – qui investit en private equity dans des entreprises PME ou ETI françaises à fort potentiel de développement. Avec un focus sur le bâtiment et les énergies renouvelables, deux secteurs interconnectés, les investissements de long terme du Fimavi groupe sont en accord avec le savoir-faire industriel historique du groupe et les attentes sociétales des prochaines décennies. « Les énergies renouvelables sont désormais un amortisseur de crise, un investissement durable et une garantie pour proposer une alternative. Avec les meilleurs produits du marché, une toute nouvelle plateforme logistique, un service après-vente repensé et tout un ensemble d’outils tutoriels et pratiques, ALLO SOLAR offre une approche Do It Yourself unique sur le marché ! Le projet d’ouverture de magasins dans toute la France permettra à tous nos clients une meilleure accessibilité. » conclut Novak Kusljevic, président d’ALLO SOLAR.