PremiÃ¨re franÃ§aise : Lhyfe livre 350 kg dâ€™hydrogÃ¨ne vert Ã  la sociÃ©tÃ© GÃ©omÃ©thane pour un test de stockage en cavitÃ© saline

Lhyfe, l’un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable, a livré le 13 juin dernier 350 kg d’hydrogène vert à Géométhane (groupe Engie), expert du gaz naturel, pour son expérimentation d’injection d’hydrogène dans des cavités salines, sur son site de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. L’injection a été réalisée dans la journée. Un essai très important pour la suite du grand projet porté par la Communauté d’Agglomération DLVAgglo et Géométhane, qui vise à accélérer la décarbonation du site industriel de Marseille-Fos-Sur-Mer notamment grâce à l’hydrogène vert.

A travers cette expérimentation, Géométhane, qui stocke actuellement du gaz naturel dans des cavités salines, souhaite tester l’injection de l’hydrogène dans ces mêmes cavités, afin d’étudier le comportement de l’hydrogène. Injecté dans le système de gaz naturel pour rejoindre un puits de stockage, l’hydrogène y restera en observation pendant plusieurs semaines, puis sera extrait et analysé. Le stockage de l’hydrogène dans des cavités salines contribue à l’indépendance énergétique des territoires en permettant d’équilibrer la production et la consommation des différentes sources d’énergie : l’hydrogène peut ainsi être extrait à la demande pour juguler les pics de consommation, ou réinjecté pour stocker les surplus d’énergie fournie par les centrales nucléaires et les énergies renouvelables lors des périodes où la consommation est plus faible. Matthieu Guesné, fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Nous sommes fiers de contribuer à cette expérimentation qui montre l’étendue des possibilités qu’offre l’hydrogène non seulement en matière de décarbonation de la mobilité et de l’industrie, mais aussi en matière de stockage d’énergie, pan nécessaire de notre indépendance énergétique. Les sites de production d’hydrogène vert commençant à se multiplier sur les territoires, la question du stockage va devenir centrale. L’usage des cavités salines est une option sérieuse envisagée partout en Europe. Cette expérimentation va permettre d’obtenir un premier retour d’expérience sur le sujet ! »