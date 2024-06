Lancement de l’appel Ã  projets ENVOLtaÃ¯que 2024

L’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence de la transition écologique (ADEME) lancent la seconde édition de l’appel à projets de recherche (AAP) ENVOLtaïque. Celui-ci a pour but de préciser les incidences des parcs photovoltaïques terrestres sur les communautés d’oiseaux. Après un premier appel à projets consacré à la région Sud-Est, l’édition 2024 vise à financer des projets sur les autres régions (Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest).

Les objectifs de cet appel à projets de recherche sont de :

caractériser l’évolution sur 5 ans des communautés d’oiseaux à l’échelle de chaque parc photovoltaïque étudié ;

évaluer, à large échelle, les effets sur cette évolution de différentes modalités de conception des parcs photovoltaïques en s’appuyant sur des suivis standardisés et répliqués, afin de préciser les liens entre conception de parcs et communauté d’oiseaux hébergées par les parcs ;

initier une dynamique de suivi basée sur des outils robustes, que les exploitants de parcs photovoltaïques pourront maintenir au-delà de la durée de l’AAP (financements en régie ou à des partenaires) ;

générer des retours d’expérience, tant pour les méthodes et indicateurs de suivis que sur les modalités de conception, profitables à l’ensemble des exploitants de parcs photovoltaïques.

Le présent appel à projets est ouvert aux équipes de recherche, quel(s) que soi(en)t leur(s) institution(s) ou organisme(s) d’appartenance, aux entreprises, aux bureaux d’études, aux maîtres d’ouvrage, collectivités, etc. S’agissant de projets de recherche, l’implication de chercheurs dont l’activité de recherche est attestée par des publications scientifiques est impérative dans les équipes candidates.

De nombreux exploitants de parcs photovoltaïques sont aussi engagés au côté de l’OFB et de l’ADEME afin d’autoriser l’accès à leurs parcs et faciliter la réalisation des projets. La liste des parcs accessibles et des coordonnées de ces exploitants est disponible sur demande auprès de l’OFB (envoltaique@ofb.gouv.fr).

Enveloppe budgétaire et contractualisation

Le montant total des aides disponibles est de 950 000 € nets de taxes pour cet appel à projet. Ces aides financières seront versées sous la forme de contrat de recherche et développement.

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature doivent impérativement être envoyés par mail avec accusé de réception avant le lundi 26 août 2024 – 15h00 (heure de Paris) à l’adresse suivante : envoltaique@ofb.gouv.fr

L’objet du mail doit être formulé de la manière suivante : « AAP ENVOLtaique 2024 – candidature de XXX »