SOLVEO Energies : succÃ¨s de la campagne de financement participatif pour le projet agrivoltaÃ¯que de Rivesaltes

SOLVEO Energies annonce le succès de la campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédiée au projet agrivoltaïque de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. D’un montant de 230 000 euros, cette collecte a atteint son objectif de collecte en une semaine !

La campagne de financement participatif, en prêt rémunéré, dédiée au financement d’un projet agrivoltaïque sur la commune de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales a été clôturée avec succès sur la plateforme de Lendosphere. Au total 230 000 € ont été investis par 126 prêteurs de la région Occitanie. Les investisseurs ont prêté en moyenne 1 854 €, avec des montants unitaires compris entre 100 € et 15 000 €.

« Une synergie optimale entre la production d’abricots et d’énergie photovoltaïque »

Pour Jean-Marc MatéoS, Président de SOLVEO Energies : « La centrale agrivoltaïque dynamique de Pratx est l’aboutissement d’une étroite collaboration entre Le Verger Bio de Véronique et SOLVEO Energies. Ce projet innovant contribuera à l’adaptation du verger face au dérèglement climatique grâce aux panneaux orientables positionnés au-dessus des arbres. Ces panneaux offrent une protection physique aux cultures tout en optimisant les conditions de croissance des plantations, créant ainsi une synergie optimale entre la production d’abricots et d’énergie photovoltaïque. De plus, ce projet agrivoltaïque sert de site d’expérimentation pour une thèse doctorale réalisée chez SOLVEO Energies, garantissant un suivi rigoureux et scientifique. En participant à cette collecte de financement participatif, les particuliers ont investi concrètement dans la transition énergétique tout en soutenant une entreprise locale et je les en remercie. »

2 258 MWh produits par an