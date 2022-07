PremiÃ¨re en France : Netflix teste l’hydrogÃ¨ne pour des tournages zÃ©ro Ã©missions

Le générateur électro-hydrogène EODev GEH2® 100kVA, proposé par Eneria, a récemment accompagné le fournisseur de moyens techniques TSF sur les lieux d’un tournage d’une série Netflix dans le parc du château de Courances en région parisienne. L’équipe du tournage a bénéficié d’une électricité zéro émissions, produite par le groupe GEH2® EODev, pour alimenter un système d’éclairage destiné à reproduire les effets d’une nuit de pleine lune.

La demande de Netflix a permis à TSF de tester, en conditions réelles, la mise en place d’une solution GEH2® mobile ; le générateur électro-hydrogène étant disposé sur un camion de 19 t qui portait également 44 kg d’hydrogène compressé à 200 bar et une platine de détente.

Une solution adaptée aux contraintes de la production cinématographique

L’installation, totalement mobile, a pu ainsi suivre l’équipe de tournage dans les allées du parc avec une autonomie d’une douzaine d’heures à pleine puissance et une économie potentielle de près de 700 kg de CO2 en comparaison de l’utilisation d’un groupe diesel. Outre l’absence d’émissions nocives, l’utilisation d’un GEH2®, nativement silencieux, a permis de fournir l’énergie nécessaire à l’utilisation des matériels de tournage sans que celui-ci ne soit perturbé par le bruit du moteur d’un groupe électrogène diesel. La nuit fut ainsi éclairée sans nuisances par un ballon HMI Daylight de 18 kW simulant la lumière de la lune pour accompagner les acteurs aux abords du château. Cette première expérimentation prometteuse conforte TSF dans la construction de son offre hydrogène à destination de l’industrie du cinéma et permet à Netflix d’envisager de futurs tournages zéro émissions. Une perspective d’autant plus cruciale que de nombreuses zones, en particulier urbaines, deviendront à faibles émissions (Zone Faibles Emissions ou ZFE). Qu’il s’agisse de chantiers de construction ou de tournages de films employant habituellement des groupes électrogènes diesel, le GEH2® a su démontrer son efficacité comme de son efficience énergétique dépolluée. Dans ce contexte, il faut également rappeler que le CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée), organisme gouvernemental qui alloue, entre autres, les crédits de l’État pour le développement de projets télévisuels, a établi en 2021 une feuille de route pour prendre en compte l’impact environnemental des productions auxquelles il contribue financièrement ; une feuille de route dont les modalités seront définies précisément cette année, avec des obligations applicables à partir de 2024.

L’ouverture de nouvelles perspectives

Equipé d’une pile à combustible Toyota de 70 kW, couplée à une batterie de 44 kWh qui gère les pics de puissance, le groupe électro-hydrogène GEH2® permet de produire de l’électricité décarbonée au plus près des besoins et se montre particulièrement pertinent pour ce type d’usage hors réseau. Il est assemblé sur une chaîne de montage dédiée sur le site industriel d’Eneria à Monthléry (91) en France. La puissance disponible ne se limite pas aux 100 kVA d’un seul module car la combinaison de plusieurs GEH2® peut permettre de dépasser 1 MVA de puissance nominale. « C’était une super expérience. Je pense que beaucoup de gens dans le milieu du cinéma ne savent pas encore quel est le potentiel de ce type de solution, et nous sommes fiers d’être précurseurs en la matière ». Danys Bruyère, Directeur Général Adjoint Technologies chez TSF « Jusqu’à maintenant nous proposions le GEH2® en mode stationnaire. La demande de Netflix auprès de TSF nous a permis de mettre au point une solution mobile tout à fait pertinente pour le cinéma, mais pas que ! D’ailleurs, nous avons déjà reçu des sollicitations aux Etats-Unis et au Canada pour des applications similaires mais aussi pour la recharge de véhicules électriques hors réseau. » Anthony Vernizeau, Responsable des Ventes chez EODev « C’était une première en version mobile ; mais comme à son habitude, le groupe GEH2® a une nouvelle fois démontré qu’il pouvait répondre à toutes les attentes sans problèmes et quelles que soient les circonstances. Nous sommes confiants dans le fait que la transition va s’accélérer et nous sommes convaincus que l’hydrogène et les solutions électro-hydrogène propres développées par EODev vont devenir incontournables pour de nombreux secteurs. Nous investissons pour l’avenir. » Laurent Orvoën, Responsable Commercial Développement Nouvelles Énergies chez Eneria.