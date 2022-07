Amazon investit dans des entreprises dâ€™hydrogÃ¨ne vert

Les récents investissements du Climate Pledge Fund dans l’hydrogène vert contribueront à réduire les émissions mondiales de CO 2 générées par les transports lourds ou des secteurs tels que la production d’acier.

Le Climate Pledge Fund d’Amazon, doté de 2 milliards de dollars, et réputé pour ses investissements initiaux dans des entreprises telles que Rivian et BETA Technologies, renforce désormais les efforts de décarbonation des activités d’Amazon au niveau mondial, grâce à l’hydrogène vert.

« Contribuer à décarboner des secteurs où la réduction d’émission de CO 2 est compliquée »

Le Climate Pledge Fund annonce en effet la réalisation de nouveaux investissements dans Electric Hydrogen et Sunfire, deux des entreprises les plus prometteuses aux États-Unis et en Europe en matière de développement d’électrolyseurs, une technologie incontournable de production d’hydrogène vert sans émissions, à partir d’eau et d’électricité renouvelable. « Afin d’enrayer la crise climatique, nous devons continuellement développer des solutions innovantes et évolutives, que ce soit par l’électrification des véhicules, l’investissement dans des solutions naturelles, la décarbonation du réseau électrique ou la hausse de la production d’hydrogène vert », déclare Kara Hurst, Vice-présidente et Directrice développement durable monde chez Amazon. « Nous sommes fiers d’investir dans des entreprises visionnaires comme Electric Hydrogen et Sunfire, qui développent des technologies vitales pour le déploiement de l’hydrogène vert, à même de contribuer à décarboner des secteurs où la réduction d’émission de CO 2 est compliquée ».

Produit avec de l’électricité renouvelable, l’hydrogène est une voie prometteuse

Les solutions d’électrification et de batteries ne peuvent à elles seules réduire suffisamment les émissions pour atteindre zéro émission nette. L’hydrogène, lorsqu’il est produit avec de l’électricité renouvelable, est une voie prometteuse pour décarboner les industries qui ne se prêtent pas à l’électrification, comme l’aviation, la production d’acier, le transport poids lourds et le fret maritime. Or, tous les hydrogènes ne se valent pas. Aujourd’hui, plus de 95 % de l’hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles, principalement du gaz naturel. L’hydrogène vert peut être la pièce manquante à même d’accompagner la décarbonation des industries lourdes et de jouer un rôle important dans la lutte contre la crise climatique. « Le Climate Pledge Fund d’Amazon est un modèle pour l’investissement des entreprises dans des solutions climatiques pragmatiques. Nous sommes ravis d’avoir Amazon comme partenaire dans la décarbonation de secteurs comme le transport de marchandises longue distance et l’aviation », déclare Raffi Garabedian, PDG d’Electric Hydrogen. « Amazon et The Climate Pledge Fund ont une vision claire et évolutive du rôle futur de l’hydrogène vert dans la décarbonation de leurs opérations. Nous sommes impatients de collaborer à des projets de production d’hydrogène sans énergies fossiles, à mesure que la commercialisation de nos solutions approche. »

100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025