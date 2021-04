Green Consult accompagne Avento Conseils pour le financement de son 2Ã¨me portefeuille de toitures PV

Lancée en début d’année 2020, Green Consult accompagne les entreprises du secteur des énergies renouvelables dans leurs recherches de financement et leurs transactions. Un début en fanfare !

En un peu plus d’un an, Green Consult a assisté la société Amarenco dans l’acquisition de Zanella 2, un portefeuille de 10 toitures photovoltaïques totalisant 4MW, et a accompagné la société PR Sun holding dans le refinancement de deux actifs photovoltaïques. La 3ème transaction est à ce jour la plus importante menée par Green Consult avec la structuration et la levée d’une dette bancaire de 8.6 millions d’euros. Mis en place par le Crédit Agricole Charente Périgord, ce prêt est destiné à financer un portefeuille de 30 toitures solaires totalisant 7.1MW détenu par Avento Conseils, société créée par Jean Yves Grandidier, Président Fondateur du Groupe Valorem. « Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Jean-Yves Grandidier et Avento Conseils dans le financement de leur deuxième portefeuille de centrales photovoltaïques.

La transition énergétique s’inscrivant dans les territoires, elle est menée par un panel diversifié d’acteurs. Des TPE/PME, aux collectivités et associations en passant par des entreprises de plus grandes tailles. La volonté de Green Consult est d’accompagner tous ces acteurs dans le développement de leurs activités, sans qu’aucun d’eux ne soit oublié. Nos premières opérations ont été réalisées dans le secteur du photovoltaïque et nous avons l’intention de contribuer au développement de technologies conventionnelles et innovantes » précise Alexandre Pouteau, le fondateur de Green Consult. .