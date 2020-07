PremiÃ¨re coopÃ©ration franco-allemande dans lâ€™Ã¨re solaire dâ€™ Â« AprÃ¨s-Fessenheim Â» avec Tryba Energy et badenova

Bien avant l’arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim fin juin, les décideurs politiques et les entreprises ont initié la transformation de l’Alsace en un territoire modèle pour le développement durable et les énergies renouvelables. Un nouveau parc solaire à Reguisheim va contribuer à cet objectif : Tryba Energy, initiateur du projet français et badenova, son partenaire allemand, vont installer une centrale photovoltaïque de 21,28 mégawatts crête (MWc) de puissance. La construction de ce projet de 16 millions d’euros débutera en 2021, selon les représentants des deux sociétés.

« Ce projet solaire à Réguisheim, non loin de Fessenheim, est le premier grand projet photovoltaïque franco-allemand dans le cadre du processus de l’après-Fessenheim », précise Mathias Nikolay, directeur de badenova. Les directeurs de Tryba Energy et badenova WärmePlus, expriment leur satisfaction du fait que ce projet soit développé en partenariat franco-allemand : « Le défi de faire du Haut-Rhin un département modèle pour le développement durable et les énergies renouvelables bénéficiera de cette coopération transfrontalière » selon les directeurs de badenova WärmePlus, Klaus Preiser et Michael Klein. Mathieu Foerderer et Nicolas Sur, Directeurs généraux délégués de Tryba Energy évoquent un partenariat de confiance : « Nous nous réjouissons que le travail de qualité qu’accomplit Tryba Energy en France et à l’international ait convaincu un grand groupe comme badenova de nous rejoindre dans ce projet. Une relation de confiance s’est établie avec notre partenaire et elle est indispensable pour mener à bien ce type de projet ».

16 millions d’euros d’investissement

Le projet solaire implique un investissement d’environ 16 millions d’euros et s’étendra sur une surface de 23 ha dans une ancienne gravière. La promesse de bail est signée avec la commune de Reguisheim et les permis sont actés. En ce moment, les travaux sont en cours pour répondre aux conditions de protection des espèces animales qui évoluent dans l’environnement direct du lieu. Le développement du projet, la conception et l’opération seront assurés par Tryba Energy. Le financement sera mis en place conjointement par Tryba Energy et badenova. Côté badenova, c’est sa filiale à 100% – badenova WärmePlus -, spécialisée dans les Energies Renouvelables, qui est impliquée dans la collaboration.

Mise en service en 2022

Le début de la construction est prévu pour 2021, pour une mise en service en 2022. Le parc obtiendra un tarif de rachat de l’électiricté en tant que lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) « transition énergétique du territoire de Fessenheim ». Klaus Preiser et Michael Klein, directeurs de badenova WärmePlus, se montrent très satisfaits du succès de ce projet : « Depuis plus de huit ans, nous tentons de proposer notre savoir-faire pour développer des projets de transition énergétique dans notre région voisine, l’Alsace. Notre persévérance et notre engagement se trouvent récompensés grâce à ce projet en partenariat avec Tryba Energy. » Des projets communs tels que celui-ci contribuent également au rapprochement économique et culturel de l’Allemagne et la France, et montrent l’exemple de ce que la coopération transfrontalière peut produire de bon en Europe.

Encadré

Les deux entreprises en quelques mots

badenova est active en France depuis fin 2018 : en janvier 2019, le prestataire de services d’énergie et de l’environnement de Freiburg a participé à hauteur de 44,45% au capital de Caléo, entreprise locale de distribution de Guebwiller. Le but de cet engagement est une coopération stratégique et opérationnelle dans tous les domaines de la fourniture d´énergie, plus spécialement dans le contexte de la transition énergétique régionale de l’ « après-Fessenheim ». La filière badenova WärmePlus construit en ce moment un parc éolien sur la montagne du Hohenlochen, en Forêt Noire à l’Est d’Offenburg, exploite une centaine de centrales photovoltaïques dans la région et a investi dans une demi-douzaine de parcs éoliens en Allemagne.

Depuis 2008, Tryba Energy développe des centrales photovoltaïques en France et dans le monde afin de produire une électricité verte, respectueuse de l’environnement et des hommes. La société assure également l’exploitation et la maintenance de plus de 300 centrales Photovoltaïques pour ses clients à travers la France : télésurveillance 7J/7, maintenance périodique et dépannage. Un projet photovoltaïque est avant tout une aventure humaine. Les valeurs d’engagement, de qualité, de loyauté et esprit d’équipe constituent la clé de la réussite des projets développés. Présent à l’international depuis plusieurs années, Tryba Energy a, par exemple, finalisé en 2019 la construction d’une centrale photovoltaïque de 10 MWc sur tracker en Ouganda. Une nouvelle centrale de 7MWc est en cours de construction en Ukraine.