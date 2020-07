Le monde industriel s’associe Ã  l’UniversitÃ© de Californie pour une Ã©tude Ã  l’Ã©chelle nanomÃ©trique sur batteries plomb

Une équipe de scientifiques de l’Université de Californie est sur le point de débloquer le fonctionnement interne du plomb batteries à l’aide d’une technologie à l’échelle nanométrique. Formant le Consortium for Battery Innovation (CBI), le nouveau partenariat industrie-université basé à Los Angeles explorera les processus fondamentaux qui se produisent à l’intérieur du plomb batteries dans le cadre des plans du Consortium visant à améliorer les performances technologiques pour les secteurs en croissance de l’automobile et du stockage des réseaux électriques.

L’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) utilisera une mise en œuvre innovante de microscopie électronique à balayage en transmission (STEM) qui permet aux chercheurs d’observer les cristallisations et dissolutions des phases impliquées dans la charge et la décharge d’une batterie plomb pendant le fonctionnement à l’échelle nanométrique.

Améliorer le potentiel de performance des batteries plomb

Ce travail pionnier, d’une durée de 18 mois, fournira une compréhension plus approfondie de la durabilité de ces matériaux afin d’améliorer les performances de la batterie et de prolonger la durée de vie. Le professeur Chris Regan, qui dirige l’équipe de recherche de l’UCLA, a déclaré: «Les batteries au plomb sont une technologie de base depuis plus de cent ans, mais il reste encore beaucoup à comprendre sur les réactions fondamentales qui se produisent dans cette chimie. Nous pensons que cette nouvelle technique aidera à débloquer de nouvelles données technologiques pour améliorer le potentiel de performance. » Le Dr Alistair Davidson, directeur de CBI, a déclaré: «Ce type de recherche fondamentale est essentiel pour concevoir la prochaine génération de batteries au plomb avancées. Alors que la demande de batteries rechargeables toujours plus sophistiquées et plus performantes augmente, nous veillons à ce que la science soutienne les nouvelles innovations. »

100 GW supplémentaires de stockage aux Etats-Unis en 2030

Les progrès technologiques rapides et la baisse des coûts du stockage des batteries installées sur le réseau sous-tendent les prévisions selon lesquelles les États-Unis devraient atteindre 100 GW de nouveau stockage d’énergie d’ici 2030. En offrant de la flexibilité au réseau et en se protégeant contre les vulnérabilités, le rôle des batteries est central transition vers des systèmes énergétiques à faible émission de carbone dans le monde entier. En tant que seul centre de recherche sur les batteries au plomb précompétitif au monde, les recherches entreprises par le Consortium ont un effet d’entraînement permettant à ses membres mondiaux de fabricants de batteries, de recycleurs, de fournisseurs de matériaux et d’instituts de test de bénéficier de nouvelles connaissances acquises grâce à sa vaste gamme de projets techniques. Alors que la demande se poursuit à un rythme soutenu pour des batteries hautes performances pour une mobilité propre et un stockage plus fiable du réseau de distribution électrique, CBI entreprend des recherches révolutionnaires pour continuer à repousser les limites de la technologie avancée des batteries au plomb, en s’appuyant sur les objectifs de recherche clés énoncés dans sa feuille de route technique.