Premier sommet Intersolar en Espagne, Ã  Barcelone le 18 juin 2019

SolarPower Europe et l’UNEF, association espagnole de l’énergie solaire, se sont associés aux organisateurs d’Intersolar pour faire la lumière sur le nouveau marché européen des booms solaires lors du premier Sommet Intersolar en Espagne qui aura lieu au Crowne Plaza Barcelone le 18 juin prochain. Il y sera question du développement du marché photovoltaïque en Espagne, des chances et des opportunités de la parité réseau annoncée, des modèles d’approvisionnement des entreprises, de la réglementation et des questions de politique générale.

Le marché solaire espagnol reprend de la vitesse. Selon les chiffres provisoires de l’UNEF, 261,7 MW de nouveaux systèmes photovoltaïques ont été installés en Espagne en 2018. Cela représente une augmentation de 94% par rapport à 2017. Les baisses de prix ont été les principaux moteurs de la croissance du marché de l’énergie solaire, notamment des coûts de production plus bas, de meilleurs cadres d’autoconsommation et l’annulation de redevances telles que la « taxe sur le soleil ». En outre, l’énergie solaire deviendra compétitive sur le plan des coûts par rapport aux technologies énergétiques conventionnelles dans les années à venir. De quoi favorisera les nouveaux modèles commerciaux et les opportunités de vente telles que l’approvisionnement des entreprises et les contrats d’achat d’électricité.

