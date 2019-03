Mint Solaire/Comwatt : une offre de fourniture d’Ã©lectricitÃ© plus verte que verte

Mint Solaire de Mint Energie vient de voir le jour : cette offre d’électricité verte va ravir les consommateurs français les plus exigeants en matière d’électricité issue des énergies renouvelables. La preuve !

En alliant autoconsommation d’électricité photovoltaïque, consommation d’électricité hydraulique issue de petits producteurs, efficacité énergétique et neutralisation à 100% de son empreinte carbone, l’offre Mint Solaire garantie à ses utilisateurs de consommer à chaque instant l’électricité la plus propre du marché. Avec Mint Solaire, Mint Energie offre ainsi à ses clients bien plus qu’une énergie verte « Premium » et révolutionne les standards habituels du marché de l’électricité verte définis par l’ADEME. Mint Solaire, comment ça marche ? On vous explique cela en détail.

Mint Solaire : “100% Smart & Green” et 100% Solaire et Hydro

Pour arriver à ce niveau de performance, Mint Solaire propose à ses clients, propriétaires de maison individuelle, une installation de panneaux photovoltaïques sur leur toit associée à un raccordement à sa nouvelle offre “100% Smart & Green” de Mint Energie. Ainsi à chaque instant, les abonnés à Mint Solaire auront la certitude que l’électricité qu’ils consomment est soit produite depuis leur installation photovoltaïque en toiture, soit issue d’une des sept centrales hydrauliques avec lesquels Mint Energie a signé un contrat de fourniture d’électricité verte traçable pour son offre “100% Smart & Green”. Ainsi, quand le soleil ne brille pas assez, la production d’électricité issue de petits barrages prend le relais en temps réel.

A chaque instant, l’électricité consommée par l’abonné Mint Solaire provient donc de sources de production renouvelables, locales et traçables : c’est ce que l’on pourrait appeler l’électricité verte « Premium Plus ». Mint Solaire et ses clients contribuent ainsi significativement au développement de nouvelles installations EnR, préconisé par l’ADEME en décembre 2018. Environ 50% de l’énergie consommée sera produite sur place, et l’énergie consommée non produite sur place sera produite par de petits producteurs d’électricité hydraulique et livrée par Mint Energie. Enfin, quand les clients de Mint Solaire produisent plus d’électricité issue de leurs panneaux photovoltaïques qu’ils n’en consomment (en période d’absence par exemple), leur surplus est réinjecté dans le réseau et racheté par EDF OA : ils contribuent ainsi de nouveau à augmenter la part des EnR dans le réseau national !

Optimiser sa consommation d’électricité : un partenariat gagnant avec Comwatt

Et parce que l’énergie la plus propre est celle qu’on ne consomme pas, Mint Solaire s’est associée à une autre entreprise montpelliéraine, Comwatt, leader en France de l’optimisation de la consommation d’électricité, pour fournir à ses clients un gestionnaire d’énergie, la box Comwatt, qui permet de réduire jusqu’à 20% de la consommation. Le gestionnaire de pilotage d’énergie analyse la consommation des appareils électriques et dirige les plus énergivores sur la production solaire. Une interface gratuite permet de gérer en temps réel son installation photovoltaïque (taux de production et suivi de la consommation).

