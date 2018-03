Premier salon des Ã©nergies renouvelables Ã  Alger : Sierra 2018, c'est parti !

Pays gazier, l’Algérie se met doucement aux renouvelables. Pour combler son retard en matière d’énergies vertes se tient en ce moment et jusqu’ au 28 mars le premier salon de l’environnement et des énergies renouvelables (Sierra 2018) au palais des expositions des Pains maritimes. Une centaine d’entreprises dont 70% du secteur privé et plusieurs entreprises étrangères, participent à l’événement.

Ce salon, qui est organisé sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, voit la participation d’entreprises françaises comme Quadran par exemple, mais aussi allemandes, turques, chinoises et finlandaises. L’Allemagne est le pays invité d’honneur de cette première édition. L’objectif de ce salon est de faire connaître, entre autres, la stratégie de l’Algérie en matière d’énergies renouvelables off grid (hors réseau) à l’horizon 2030 et d’étudier les opportunités de concrétiser des partenariats dans ce domaine.