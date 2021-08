Premier projet d’hybridation solaire PV (42 MW) et fioul lourd Ã  Madagascar

Trois grandes centrales à fioul lourd (HFO) à Madagascar sont sur le point d’être hybridées avec de l’énergie solaire photovoltaïque grâce à un prêt-relais de 6 millions de dollars de la plateforme REPP au développeur LIDERA Green Power, un partenariat entre Filatex Group et Dera Energy. Plus de détails !

Actuellement, 75 % de l’électricité de Madagascar est produite à partir de centrales au fioul lourd et au diesel (HFO), mais le gouvernement souhaite réduire la dépendance aux combustibles fossiles et se tourner vers des sources plus durables. L’hybridation des centrales à combustibles fossiles avec des énergies renouvelables sert non seulement à réduire les émissions, mais rend également les sources d’énergie uniques plus résistantes au climat par rapport à la disponibilité de l’approvisionnement et augmente la sécurité énergétique grâce à la diversification.

Les centrales solaires tireront parti de l’infrastructure existante

Dans le cadre des plans de Lidera Green Power accompagné par Finergreen, 10 MW, 12 MW et 20 MW de panneaux solaires photovoltaïques seront installés à proximité des usines HFO existantes dans les villes de Diego, Mahajanga et Toamasina, respectivement. Ce faisant, les centrales solaires pourront tirer parti de l’infrastructure existante, réduisant considérablement les coûts et l’impact environnemental du développement. Le projet, qui est la première hybridation PV à grande échelle de centrales HFO à Madagascar, se déroule en deux phases afin de respecter les délais fixés par le gouvernement malgache. Gérée par le groupe Camco Clean Energy, la plateforme REPP finance la première phase, qui fournira une puissance installée totale de 5,7 MW sur les trois sites. La deuxième phase de 36,3 MW est prévue pour le deuxième trimestre 2022. En août 2021, LIDERA avait installé 2 MW et 1,25 MW de panneaux solaires photovoltaïques dans les centrales de Toamasina et Mahajanga, respectivement. Les travaux d’installation de 2,4 MW supplémentaires dans une troisième centrale près de Diego sont en cours et devraient être terminés au quatrième trimestre 2021.

Le solaire pour réduire la dépendance du pays à l’égard du HFO coûteux

Le prêt-relais de REPP permettra à l’emprunteur de financer les coûts EPC de la première phase, qui, en cas de succès, serviront de preuve de concept visant à encourager d’autres prêteurs à soutenir le développement et la construction de la deuxième et plus grande phase. Une fois les sites opérationnels, le propriétaire des centrales HFO achètera l’électricité des projets photovoltaïques, puis la revendra au service public national. Le projet devrait apporter des avantages socio-économiques importants à l’économie et à la population de Madagascar en réduisant la dépendance du pays à l’égard du HFO coûteux et en offrant des opportunités d’emploi pendant la construction et l’exploitation de l’usine. « Première hybridation photovoltaïque à grande échelle de centrales au fioul lourd à Madagascar, le projet Malile est véritablement révolutionnaire et une fois pleinement opérationnel, il soutiendra de manière significative les objectifs d’émissions de GES du pays. Le soutien du REPP a été déterminant pour lancer la première phase et aider à prouver le concept à d’autres prêteurs » précise Richard Voisin, CEA, LIDERA Green Power.

A propos de Camco ?

Camco Clean Energy est responsable de la gestion de REPP, y compris le développement des affaires le conseil des promoteurs de projets pour l’accès à une variété de produits et de services financiers.

Camco Clean Energy (Camco) est un gestionnaire de fonds pour le climat et l’impact, qui mène la transition vers l’énergie propre sur les marchés émergents. Elle propose des solutions de financement pratiques et précieuses, alliant la discipline d’une banque de développement à l’agilité d’une petite entreprise privée.

Créée à Nairobi en 1989, la société a fait ses preuves en matière de financement durable et possède une expérience pratique des marchés émergents qui lui permet d’avoir un accès mondial et une présence locale. Les fonds sous gestion comprennent la plateforme REPP et la plateforme de financement C&I Spark. Camco est devenue une entité accréditée par le Fonds vert pour le climat en janvier 2021.