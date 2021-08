Dome Solar : Renouvellement des Avis Techniques Kogysun + & Kogysun i+

Dédiés à la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures inclinées, les systèmes de fixations Kogysun + (bac sec) et Kogysun i+ (panneau sandwich) voient leurs Avis Techniques renouvelés jusqu’au 31 août 2026. Les références des bacs et modules figurant dans l’Avis Technique n°21/18-63_V2 relatif au procédé Kogysun + sont à retrouver dans le résultat d’évaluation sur le site du CSTB. De la même façon, il est possible de consulter les éléments techniques relatif au procédé Kogysun i+ en vous référant au résultat d’évaluation de l’Avis Technique n°21/18-64_V2.

dome-solar.com/solar-services/