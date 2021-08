Jean Castex : Â« L’Ã©nergie solaire constitue l’axe prioritaire de notre stratÃ©gie en matiÃ¨re d’Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques Â»

Lors de sa visite du chantier éolien en mer de Saint-Nazaire samedi 28 août dernier, le premier ministre Jean Castex, accompagné de la ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, a fait un point sur le développement des énergies renouvelables en France. Il admet un certain retard et plébiscite le solaire photovoltaïque. Extraits !

« Nous n’avons toujours pas atteints les objectifs fixés »

« Le sens de ma visite parmi vous ce matin : le développement massif des énergies renouvelables. On est en chemin, elles représentaient ces énergies renouvelables 18% de la production d’électricité en 2017. Grâce à notre action collective, c’était l’année dernière, 25 %. Plus précisément depuis 2017, plus de 5 800 nouveaux grands projets solaires, éoliens et hydroélectrique ont déjà été soutenus avec, je le rappelle pour souligner l’effort de la nation, en 2020 plus de 6 milliards d’euros d’aides versées à leur bénéfice. C’est une progression importante, c’est un effort considérable mais nous devons nous donner collectivement les moyens de les poursuivre et de les amplifier puisque, je le dis aussi devant vous, nous n’avons toujours pas atteint en la matière les objectifs que nous nous étions fixés ».

« Plus de 25 milliards d’euros sur les 5 prochaines années dans les EnR »

« C’est pourquoi aujourd’hui, et c’est une annonce que je suis heureux de faire, le gouvernement lance sept nouveaux appels d’offres pour amplifier ce développement. Les premières périodes de candidature ouvriront dès octobre prochain. Au cours des cinq prochaines années plus de 25 milliards d’euros d’investissements vont être ainsi réalisés dans les énergies renouvelables permettant de soutenir plus de 25 gigawatts de nouvelles capacités de production solaire, éolienne terrestre et hydroélectrique. 25 gigawatts cela représente près de 10 % de notre consommation d’électricité, c’est tout à fait significatif ».

« Près des deux tiers de ces investissements sur le solaire… avec des technologies souveraines »

« J’invite donc l’ensemble des filières d’énergies renouvelables à se mobiliser dès aujourd’hui pour échanger avec les acteurs locaux et nous proposer des projets de qualité qui permettront à la France de franchir un nouveau cap en la matière. Je peux déjà vous dire que près des deux tiers de ces investissements, c’est notre objectif politique, et c’est la priorité, seront réalisés sur l’énergie solaire qui constitue l’axe prioritaire de notre stratégie en matière d’énergies renouvelables électriques. J’aurai l’occasion d’y revenir dans quelques semaines, ma Chère Barbara, tant pour accroître la production de cette filière que pour annoncer ma Chère Agnès des investissements industriels. Parce que produire de ces énergies, mais en France, avec des technologies souveraines. C’est un objectif dans l’objectif ».

« Nous avons besoin du nucléaire et des ENR »

Energie nucléaire et énergies renouvelables ne s’opposent donc pas. Sur ce sujet non seulement les experts sont unanimes, mais nos concitoyens le comprennent. Faisons donc fi des faux débats et des fausses postures. Une chose est certaine mesdames et messieurs nous avons besoin et du nucléaire et des énergies renouvelables pour produire dans l’autre pays plus d’électricité décarbonée et accélérer la transition écologique.