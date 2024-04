Premier parc photovoltaÃ¯que pour Enercoop Nouvelle-Aquitaine

Enercoop Nouvelle-Aquitaine, coopérative d’électricité locale et citoyenne, a inauguré samedi 13 avril dernier son 1er parc photovoltaïque à Faurilles en Dordogne, en présence de Gérard Martin, maire de Faurilles, des habitant.es de la commune, des sociétaires de la coopérative et des partenaires ayant contribué à la bonne réalisation du projet. Une première inauguration qui en appelle d’autres !

Le parc photovoltaïque de la Mailleraie d’une puissance de 250 kWc est le fruit d’une collaboration entre Enercoop Nouvelle-Aquitaine et la commune de Faurilles (24). Développé et exploité par la coopérative, il produira l’équivalent de 150 % des consommations électriques (hors chauffage électrique) de la commune et de ses habitant.es.

Valoriser une friche non cultivable

Son développement et sa construction représentent un investissement de 280 000 €, financé à 100% par la coopérative Enercoop Nouvelle-Aquitaine et ses 3200 sociétaires. L’électricité produite sera vendue, à un prix juste et équitable à Enercoop pendant 30 ans et permet ainsi de contribuer à l’approvisionnement durable, 100% énergie renouvelable et en circuit court du fournisseur d’électricité. Initié il y a 2 ans, ce parc a été mis en service le 8 mars 2024 au lieu-dit La Mailleraie, laissé à l’abandon après l’échec de nombreux projets : un projet de logement touristique et un projet de parc solaire de 2 ha. La solution alternative proposée par Enercoop Nouvelle-Aquitaine a permis de valoriser cette friche, non cultivable tout en préservant la biodiversité sur et à proximité du parc. L’ancrage de la structure a été réalisée avec un système de micro-pieux pour éviter l’imperméabilisation de la parcelle. Panneaux et clôture sont surélevés pour assurer une bonne circulation de la petite faune.

Une puissance installée potentielle de 30 MWc en Aquitaine

Cette mise en service s’inscrit dans une stratégie initiée en 2020 par Enercoop Nouvelle-Aquitaine de développer (ou co-développer avec les collectivités et les collectifs citoyens) ses propres installations de production d’électricité 100% renouvelable. Ce sont près de 30 projets qui sont actuellement à l’étude, en émergence ou en développement pour une puissance installée potentielle de 30 MWc. Les coopératives du réseau Enercoop sont déjà propriétaires de 27 sites de production d’énergie renouvelable en France, en étant majoritaire au capital. Les projets co-portés par les coopératives du réseau Enercoop impliquent les citoyen.nes et les acteurs locaux afin de maximiser les retombées locales ainsi qu’une répartition équilibrée de la valeur entre les acteurs. Plus d’une centaine de projets sont actuellement en cours de développement sur tout le territoire français, ce qui préfigure une forte accélération de la production dans les années à venir.