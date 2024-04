Il est temps de passer Ã  lâ€™action sur la Charte europÃ©enne de lâ€™Ã©nergie solaire

La Charte solaire européenne (ESC) devrait être suivie d’engagements quantitatifs des États membres et des parties prenantes. Sans tarder !

En réponse aux défis auxquels est confrontée l’industrie européenne de la fabrication d’énergie solaire, la Commission européenne a proposé la Charte européenne de l’énergie solaire (ESC), qui vise à renforcer l’industrie grâce aux engagements des États membres et au soutien de la Commission européenne. Dans la soirée du lundi 15 avril, la Charte a été signée à Bruxelles par les 23 États membres de l’UE, la Commission européenne, l’European Solar Manufacturing Council (ESMC) et SolarPower Europe (SPE). Elle a également été approuvée par les acteurs industriels européens – fabricants de panneaux solaires photovoltaïques et autres entreprises du secteur solaire, parmi lesquels les membres de l’ESMC (voir ESC ci-dessous pour plus de détails).

La Charte européenne de l’énergie solaire marque un moment crucial

L’ESMC se félicite de la signature de la charte et remercie la Commission européenne pour le leadership dont elle a fait preuve dans la mise en œuvre de l’ESC en tant que point de départ pour résoudre les problèmes urgents de l’industrie européenne de la fabrication photovoltaïque. L’ESC est un bon premier pas dans la bonne direction, mais il devrait être davantage opérationnalisé par des actions de suivi concrètes pour répondre aux besoins urgents et aux problèmes critiques du secteur européen de la fabrication photovoltaïque. “La Charte européenne de l’énergie solaire marque un moment crucial, attirant l’attention politique sur notre industrie solaire nationale. Si la Charte ne suffit pas à elle seule à reconstruire une chaîne de valeur photovoltaïque européenne robuste, nous espérons qu’elle servira de point de ralliement pour accélérer les mesures concrètes et servira de signal que l’Union européenne n’est pas encore prête à céder un pas de travers dans la compétition avec la Chine, les États-Unis et l’Inde » a insisté Dr. Johan Lindahl, Secrétaire général de l’ESMC, à Bruxelles, lors de la cérémonie de signature. Reconnaissant la nécessité d’un cadre global, l’ESMC a cosigné l’ESC, mais tient à souligner en même temps que les résultats concrets de l’ESC dépendront des trois prochaines étapes essentielles suivantes qui seront franchies sans délai.

Engagement des États membres à atteindre des objectifs quantitatifs d’écoulement de modules photovoltaïques résilients de l’UE

L’ESMC encourage les États membres de l’UE à s’engager au plus tard en juin 2024 sur des objectifs quantitatifs spécifiques, tels qu’un pourcentage de modules photovoltaïques de l’UE résilients pour les projets de déploiement, garantissant ainsi un approvisionnement durable en produits solaires photovoltaïques de haute qualité en Europe. La charte est un engagement des États membres en faveur d’une mise en œuvre rapide des dispositions de la loi sur l’industrie à zéro émission nette (NZIA), mais cet engagement serait valable s’il était livré en quantités concrètes de modules solaires photovoltaïques produits en Europe. L’ESMC est prêt à travailler dans le cadre d’un dialogue étroit avec les États membres pour transférer la demande de l’industrie européenne de la fabrication photovoltaïque aux États membres.

Dialogue avec les donneurs d’ordre suivi d’engagements concrets

Des discussions constructives avec les acheteurs européens doivent être entamées afin d’inclure dès que possible des pourcentages définis de modules photovoltaïques résilients de l’UE dans leurs portefeuilles. Cet engagement vise à stimuler la demande de modules photovoltaïques produits en Europe, favorisant ainsi la croissance de l’industrie. ESMC se réjouit de l’inclusion dans les portefeuilles des acteurs du marché concernés, tels que les grossistes, les distributeurs et les installateurs, de produits solaires photovoltaïques correspondant à la capacité de production de l’UE répondant à des critères élevés de résilience, de durabilité et de conduite responsable des entreprises, comme le soulignent les engagements de la charte.

Financement provisoire pour sécuriser les décisions finales d’investissement

L’accès au financement de l’UE doit être facilité pour que les projets européens de fabrication photovoltaïque atteignent au moins 10 GW de décisions finales d’investissement supplémentaires d’ici 2025. Cette initiative vise à combler le déficit de financement et à accélérer l’expansion des capacités de fabrication photovoltaïques à travers l’Europe.

L’ESMC demande aux États membres de l’UE et à la Commission européenne que les étapes décrites soient classées par ordre de priorité en tant qu’actions de suivi immédiat de la mise en œuvre de la charte. L’industrie européenne de la fabrication d’énergie solaire photovoltaïque a besoin d’objectifs clairs, mesurables et tangibles, ainsi que d’un soutien politique dans cette crise.