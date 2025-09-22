Entech Energy & Services acquiert un portefeuille de projets PV auprÃ¨s de TotalEnergies Renouvelables France

Entech, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans le stockage et le pilotage intelligent des Ã©nergies renouvelables, vient dâ€™annoncer la mise en Å“uvre dâ€™un accord avec TotalEnergies portant sur lâ€™acquisition dâ€™un portefeuille de 41 projets de centrales photovoltaÃ¯ques au sol en cours de dÃ©veloppement dâ€™une puissance totale dâ€™environ 159 MWc.

Les 41 projets acquis par ENTECH Energy & Services sont situÃ©s en France MÃ©tropolitaine et rÃ©partis sur 30 dÃ©partements avec des niveaux de maturitÃ© diffÃ©rents et des mises en service qui sâ€™Ã©taleront sur la pÃ©riode 2026- 2029 :

â–ª 9 projets reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de 31 MWc ont obtenu un permis de construire et sont en phase trÃ¨s avancÃ©e incluant 5 projets laurÃ©ats de lâ€™AO CRE qui sont prÃªts Ã Ãªtre construits ;

â–ª 21 projets reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de 76 MWc ont fait lâ€™objet dâ€™une demande de permis de construire qui est en cours dâ€™instruction ;

â–ª et 11 projets, dâ€™une capacitÃ© totale de 52 MWc, sâ€™appuient dÃ©jÃ sur un foncier sÃ©curisÃ© et sont prÃªts Ã entrer en phase dâ€™instruction, lâ€™ensemble des Ã©tudes ayant Ã©tÃ© finalisÃ©es.

Â« Nous connaissons la compÃ©tence et les valeurs dâ€™Entech, et nous avons toute confiance en leurs Ã©quipes pour poursuivre et mener Ã bien le dÃ©veloppement de ces futurs parcs de production dâ€™Ã©nergie renouvelables. TotalEnergies reste pleinement engagÃ©e et continue par ailleurs son dÃ©veloppement dans les Ã©nergies renouvelables en France, en se concentrant notamment sur des projets de plus grande taille, plus cohÃ©rents avec son modÃ¨le dâ€™affaires Â» prÃ©cise Marin de Montbel, Directeur GÃ©nÃ©ral de TotalEnergies Renouvelables France.

Â«Â Lâ€™ambition Ã horizon 2029 de valoriser un parc de plus de 350 MW dâ€™actifs photovoltaÃ¯ques et de stockageÂ Â»

Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans le cadre de la levÃ©e de fonds par Ã©missions dâ€™obligations convertibles dâ€™un montant de 15 Mâ‚¬ rÃ©alisÃ©e en juin 2025 et fait suite Ã lâ€™acquisition en juillet 2025 dâ€™un premier portefeuille de projets dâ€™une puissance totale dâ€™environ 100 MWc auprÃ¨s dâ€™un autre acteur de renommÃ©e mondiale du secteur de lâ€™Ã©nergie. Pour Christopher Franquet, PDG et Fondateur dâ€™Entech : Â« Cet investissement marque une nouvelle avancÃ©e dans lâ€™exÃ©cution de notre feuille de route stratÃ©gique avec lâ€™ambition Ã horizon 2029 de valoriser un parc de plus de 350 MW dâ€™actifs photovoltaÃ¯ques et de stockage pour compte propre. Je tiens Ã remercier lâ€™ensemble des Ã©quipes de TotalEnergies impliquÃ©es dans cette transaction pour la qualitÃ© de nos Ã©changes et leur implication. Nous partageons des valeurs dâ€™exigence et dâ€™engagement qui ont fait la diffÃ©rence dans la rÃ©ussite de cette belle opÃ©ration. Â» Â Ces annonces illustrent la montÃ©e en puissance de lâ€™activitÃ© dâ€™Entech Energy & Services qui poursuit un double objectif :

â–ª DÃ©velopper une offre clÃ© en main incluant un financement ou un co-financement de la part dâ€™Entech pour des projets photovoltaÃ¯ques et de stockage Ã destination dâ€™acteurs Ã©conomiques tels que des entreprises du secteur tertiaire, commerces, agriculteurs, industriels, etc.

â–ª Et constituer un portefeuille de projets de centrales photovoltaÃ¯ques et de systÃ¨mes de stockage dÃ©tenus en propre ou avec des partenaires.