Premier happening pour la naissance de JEM à Montpellier le 9 décembre prochain, veille d’Energaia

A Montpellier, l’association JEM (Journalistes environnement Méditerranée) vient de voir le jour. Elle est présidée par une journaliste honoraire spécialisée dans l’environnement et pionnière dans ce secteur, Dominique Martin Ferrari. Sa naissance sera portée sur les fonts baptismaux le 9 décembre 2025 à18h à la MRI (maison des relations internationales) à Montpellier, pour dresser un bilan de la COP 30 à échelle Med.

Deux associations de journalistes spécialisés dans l’environnement, l’écologie et le développement durable existent en France : l’AJE (Association des Journalistes de l’Environnement) et les JNE (Journalistes-Ecrivains pour la Nature et l’Ecologie). Le constat d’une information très centralisée s’étant fait jour, elles ont muri durant plusieurs années la nécessité de renforcer leurs présences régionales.

Avec JEM, la Méditerranée sera un champ d’expérience

L’objectif de JEM est de renforcer les échanges d’informations entre les pays du pourtour de la Méditerranée, d’aborder les enjeux spécifiques des zones côtières, de délocaliser les informations souvent réservées aux scientifiques et universitaires. Or les recherches méditerranéennes, véritable laboratoire international, peuvent nous apprendre beaucoup sur la mer et la manière de la gouverner. « Des tentatives de regroupement de journalistes du bassin méditerranéen existent. Il s’agit de ne pas concurrencer l’existant mais de s’en inspirer, et de le renforcer. JEM n’est pas une association de défense de la Méditerranée, c’est un engagement pour une facilitation du travail des journalistes et pour la circulation d’une information juste et sourcée » précise Dominique Martin Ferrari.

Focus sur le solaire avec André Joffre à la veille d’Energaia

Pour cette première rencontre du 9 décembre, la présidente Dominique Martin Ferrari évoquera la création de cette association et ses raisons d’être. Il sera également question des conclusions pusillanimes de la COP 30 et des engagements Méditerranée 2025/2050. A la veille d’Energaia, principal salon des EnR en France, André Joffre, fondateur du bureau d’études Tecsol et président du Pôle de compétitivité DERBI, fera part des prospectives à venir en matière d’énergie solaire en France et sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.

Une rencontre thématique aura lieu tous les deux mois environ

L’association sera partagée en trois types de membres : les adhérents journalistes en carte, pigiste, honoraire (50 euros), les adhérents du club/amis (50 à 200 euros) : chercheurs, historiques, personnalités et les partenaires financiers (pub et mécènes 500 à 50 000 euros). JEM a besoin de ressources, financières pour faciliter les rencontres internationales et se doter d’outils modernes de communication, mais aussi de plumes pour agrandir son réseau, valoriser les bonnes pratiques Nord/Sud, Est/Ouest. Très rapidement JEM permettra la circulation de l’information, la reprise des communiqués, l’organisation de webinaires et de visites de terrain, la publication d’un annuaire. Une rencontre thématique aura lieu tous les deux mois environ.