Ã‰vÃ©nement Solaire Thermique PACA le 28 novembre Ã  Marseille

Enerplan organise uneÂ matinÃ©e consacrÃ©e au solaire thermique, leÂ 28 novembre Ã la FFB PACA, Marseille. Une occasion unique pour rencontrer les acteurs clÃ©sÂ de la filiÃ¨re rÃ©gionale, partager son expertiseÂ et Ã©changer sur les projets et dÃ©couvrir les aides et les formationsÂ pour renforcer les compÃ©tences. Autour dâ€™un objectifÂ : identifier des solutions concrÃ¨tesÂ pour fiabiliser les projets.

Au programmeÂ : un atelier brise-glace, un Ã©tat des lieux de la filiÃ¨re, un focus rÃ©glementaire, les aides pour le dÃ©veloppement du solaire thermique etÂ une prÃ©sentation des formations. Des Ã©changes sont Ã©galement programmÃ©s sur les compÃ©tences, les techniques dâ€™installation et la maintenance. Lâ€™idÃ©e de cette rencontre est de valoriser les savoir-faire, de dÃ©velopper le rÃ©seau et de devenir acteur du dÃ©veloppement du solaire thermique en rÃ©gion.

