APsystems lance le micro-onduleur QS2 en Europe

ConÃ§u pour rÃ©pondre aux exigences croissantes des modules photovoltaÃ¯ques Ã haute puissance dâ€™aujourdâ€™hui, le QS2 Ã©tablit une nouvelle rÃ©fÃ©rence en matiÃ¨re de performance, de sÃ©curitÃ© et dâ€™efficacitÃ© dâ€™installation. Le micro-onduleur QS2 est optimisÃ© pour les panneaux modernes Ã haut rendement. Il prend en charge quatre modules par unitÃ© avec des MPPT indÃ©pendants et offre des performances fiables grÃ¢ce Ã des caractÃ©ristiques de sÃ©curitÃ© Ã©prouvÃ©es. QS2, CQFDÂ !

Â

Le QS2 est un micro-onduleur quadruple capable de connecter jusquâ€™Ã quatre modules, chacun dotÃ© dâ€™un MPPT et dâ€™une surveillance indÃ©pendants, pour une puissance de sortie continue maximale de 2200 VA. Avec une efficacitÃ© MPPT de 99,5 % et un rendement maximal de 96 %, le QS2 garantit une production dâ€™Ã©nergie optimale, ce qui en fait la solution idÃ©ale pour les installations rÃ©sidentielles ainsi que pour les toitures commerciales de petite et moyenne taille. Â«Â Les installateurs recherchent des solutions alliant puissance, flexibilitÃ© et sÃ©curitÃ©Â Â», dÃ©clare Maxime Boiron, Directeur Marketing chez APsystems. Â«Â Le QS2 offre tout cela dans un design compact et fiable, facile Ã installer et parfaitement adaptÃ© aux technologies photovoltaÃ¯ques de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration. Â»

Â

ConnectivitÃ© plus intelligente avec la ZigBee amÃ©liorÃ©e du QS2

Le nouveau micro-onduleur QS2 intÃ¨gre un module de communication ZigBee amÃ©liorÃ©, conÃ§u pour une vitesse, une stabilitÃ© et une efficacitÃ© accrues.

Avec une consommation dâ€™Ã©nergie rÃ©duite de 50 %, une frÃ©quence de puce 50 % plus rapide et une capacitÃ© mÃ©moire multipliÃ©e par 10, la nouvelle connectivitÃ© ZigBee assure des performances robustes et sÃ©curisÃ©es. Le rÃ©seau MESH amÃ©liorÃ© renforce la transmission de donnÃ©es en temps rÃ©el et la fiabilitÃ© du systÃ¨me, mÃªme dans des configurations de toiture complexes ou Ã©tendues. Le chiffrement AES-128 et la conception anti-interfÃ©rences garantissent la sÃ©curitÃ© des donnÃ©es Ã©nergÃ©tiques, rendant le QS2 plus intelligent de lâ€™intÃ©rieur.

Une garantie de 12 ans extensible Ã 25 ans

Le QS2 bÃ©nÃ©ficie de laÂ garantie standard de 12 ans dâ€™APsystems, extensible Ã 25 ans, offrant ainsi une tranquillitÃ© dâ€™esprit durable aux installateurs et aux propriÃ©taires de systÃ¨mes. GrÃ¢ce au QS2, les installateurs peuvent rÃ©duire les coÃ»ts de matÃ©riel, simplifier les installations et proposer des solutions solaires Ã©volutives et prÃªtes pour lâ€™avenir. Le micro-onduleur QS2 est dÃ©sormais disponible Ã la commande auprÃ¨s des distributeurs qui commercialisent les produits AP System.

EncadrÃ©Â

CaractÃ©ristiques principales du QS2

Â