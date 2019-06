Premian : premiÃ¨res data solaires issues dâ€™une blockchain compatible avec le systÃ¨me dâ€™informations Enedis

Au sein du parc naturel du haut-Languedoc dans l’Hérault, Premian accueille le premier site d’autoconsommation collective solaire couplé à une blockchain en France. A Premian, une installation photovoltaïque de 28 kWc alimente donc les bâtiments communaux (école-mairie, bureau de poste, atelier technique), le centre culturel, la boulangerie et le logement du boulanger. En ce mois de mai 2019, les technologies mises en place ont fait la preuve de leur efficience. Les compteurs électriques d’Enedis indiquent, demi-heure par demi-heure, la production et la consommation ce qui permet de répartir la production entre les participants. Pour la première fois en France, une blockchain connectée au système d’informations d’Enedis a remonté des data concernant les quote-parts de consommation solaire des différents postes de consommation concernés. Grâce à la blockchain, cette répartition des consommations affectées à chacun est parfaitement équitable.

En moyenne sur le mois de mai, la part solaire des consommations des participants s’est élevée à 31%. « Un excédent a également été relevé ce qui invite à intégrer de nouveaux participants au projet, tels que les habitants du village intéressés » confie Christophe Courtois, Président de Sunchain, la start-up spin off du bureau d’études Tecsol qui a réalisé l’étude solaire du projet de Prémian. Cette opération qui représente une première en France a été rendue possible par la signature, en juillet 2017, d’une convention entre justement Sunchain et le gestionnaire de réseau Enedis pour expérimenter une solution Sunchain/Enedis en vue d’apporter toutes les garanties pour une répartition et un comptage équitable des flux solaires à destination d’une multiplicité de consommateurs.

