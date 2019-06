“Soudage sans soudure” by LONGi, la nouvelle technologie de rupture brevetÃ©e d’encapsulation de modules

Toujours à la pointe en matière de r1D, le groupe LONGi Solar a développé la technologie « Seamless Soldering » en français “soudage sans soudure”, qui élimine complètement l’écart entre les cellules et augmente l’efficacité des modules PV. Une production de masse est attendue au cours du deuxième trimestre 2019 pour diffuser largement cette technologie. Selon le test TÜV SÜD du 30 mai dernier, la technologie «Soudage sans soudure», combinée à une conception de module innovante, dispose du potentiel pour porter la puissance record du module PERC à haute efficacité de LONGi Solar à 500 Wc.

La technologie «Soudure sans soudure» utilise un ruban de soudure pour réaliser l’interconnexion «en mosaïque» de la cellule, éliminant ainsi complètement le « jeu » de cellule typique de 2 mm de large, augmentant ainsi l’efficacité tout en réduisant le coût de revient du module. Cette technologie est parfaitement compatible avec les processus et équipements d’encapsulation de modules existants. Il affiche une maturité et une stabilité de production en masse élevées et sa capacité est facilement évolutive. En outre, la technologie “Soudage sans soudure” présente une bonne compatibilité technique, qui s’intègre à la tranche de silicium monocristallin, à la tranche de silicium mince, au fil de soudure et au ruban réfléchissant.

La technologie des modules photovoltaïques est essentielle à la réduction du LCOE. LONGi a mené des recherches sur la technologie de «soudage sans soudure» dans le domaine de la propriété intellectuelle et a déposé plusieurs demandes de brevet. Le lancement de cette technologie marque une nouvelle étape dans les innovations des modules de LONGi. LONGi continuera d’investir dans la technologie pour promouvoir un plus large éventail d’applications photovoltaïques dans le monde.

