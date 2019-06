Tenergie, lâ€™ETI de Meyreuil (13) sur le podium des producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire en France au milieu des grands groupes

Conseil financier dans les énergies renouvelables, le groupe Finergreen vient de sortir ses classements des plus gros producteurs d’énergie solaire en France en puissance nette et brute. Dans les deux cas, Tenergie se place sur le podium aux côtés des grands groupes énergétiques français grâce à son travail sur l’intégration toiture et les ombrières ! Neoen est troisième en puissance nette. Détails !

Chaque année donc, Finergreen, le bureau financier spécialiste des énergies renouvelables qui emploie 35 personnes à travers le monde, sort son classement des 25 premiers producteurs d’électricité solaire en France, en puissance nette* et brute**.

9 acteurs étrangers pèsent 16% de la capacité

Premier constat, les développeurs français sont maîtres en leur pays avec respectivement les six premières places du classement en puissance nette et les sept premières en puissance brute. Les 25 premiers acteurs de ce marché représentent plus de 55% de la capacité solaire installée en France (donnée RTE : 8,5 GWc installés au 31/12/2018). Dans ce classement, 23 producteurs figuraient déjà dans le TOP 25 en mars 2018. Les 9 acteurs étrangers présents totalisent plus de 16% de la capacité solaire installée en France.

Tenergie bondit de trois places

Engie, Tenergie le Groupe Total et EDF Renouvelables sont dans le TOP 5 des deux classements en capacités brute et nette. Tenergie, ETI de Meyreuil (13) créée en 2008, se place à la deuxième place du classement en puissance nette avec 303 MWc et gagne trois places par rapport au dernier classement où elle pointait à la cinquième place. Une belle progression qui lui permet de tenir la dragée haute aux grands groupes ! L’autre ETI du haut du classement, Neoen, atteint la 3ème place en capacité nette. Elle ne prend en revanche que la quinzième place en capacité brute étant investisseur minoritaire dans beaucoup de projets.

*Classement des producteurs d’électricité d’origine solaire en fonction du nombre de MWc nets (MWc bruts x % de détention) au 31/12/2018 sur une base déclarative. Estimations Finergreen

**Classement des producteurs d’électricité d’origine solaire en fonction du nombre de MWc bruts détenus à plus de 50% au 31/12/2018 sur une base déclarative. Estimations Finergreen