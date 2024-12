PrÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique : ENERLIS SolidaritÃ© renouvelle son soutien Ã  SOL SOLIDAIRE

Pour la troisième année consécutive, ENERLIS Solidarité, spécialiste des services énergétiques, réaffirme son engagement à l’Association Sol Solidaire. Un joli cadeau de Noël pour ceux qui vivent en précarité énergétique !

Depuis sa création en 2013 par trois entrepreneurs, ENERLIS Solidarité s’investit activement dans des initiatives en faveur de la transition énergétique et de la solidarité. Cette année encore, l’entreprise a renouvelé son don, portant le total de son soutien à 58 000 euros. Ces contributions permettront à Sol Solidaire d’équiper près de 116 logements sociaux de panneaux solaires, réduisant ainsi la facture d’électricité des locataires de 20 %, contribuant à la transition énergétique et à la lutte contre la précarité énergétique. « Nous exprimons notre profonde gratitude à ENERLIS Solidarité pour ces dons qui contribueront directement à l’installation de panneaux solaires sur de nombreux logements sociaux. Cette initiative aura un impact significatif en permettant aux familles concernées de réduire durablement leurs factures énergétiques », déclarent les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Boris Ravignon, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat. « Nous sommes fiers de renouveler, pour la troisième fois, notre soutien à Sol Solidaire, qui allie transition énergétique et aide aux plus démunis. Cet engagement reflète pleinement les valeurs fondamentales d’ENERLIS Solidarité. Nous espérons que notre contribution permettra d’améliorer concrètement le quotidien des locataires bénéficiaires », affirme pour sa part Aurélie Gaudillère, Présidente et co-fondatrice d’ENERLIS Solidarité.