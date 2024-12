Le Centre hospitalier de Haguenau et TRYBAÂ® ENERGY mettent en service une centrale PV en ombriÃ¨re de parking

Le vendredi 22 novembre 2024 dernier, la nouvelle centrale photovoltaïque en ombrière de parking du Centre hospitalier de Haguenau (Alsace) a été mise en service. Ce projet ambitieux, mené par TRYBA® ENERGY, en seulement deux ans depuis sa conception jusqu’à sa mise en exploitation, permettra de produire un quart de l’énergie actuellement consommée par l’établissement.

Cette centrale solaire alsacienne illustre parfaitement l’ambition commune des deux acteurs, TRYBA® ENERGY en tant qu’expert en stratégie et développement de projets photovoltaïques et le Centre hospitalier de Haguenau dont les actions ont déjà permis de réduire de moitié sa consommation en gaz et de 16% en électricité ces 10 dernières années. C’est dans ce même esprit que le Centre Hospitalier de Haguenau a été à l’initiative d’un projet de production d’énergie renouvelable, qui vise à couvrir les 598 places de stationnement destinées aux patients, visiteurs et professionnels avec des ombrières photovoltaïques ; une démarche qui permet une meilleure maîtrise des coûts de l’énergie tout en adoptant une approche respectueuse de l’environnement, le tout en améliorant le confort des usagers.

De nombreux défis à relever

« Ce projet a présenté de nombreux défis, tant dans sa phase de conception que pendant les travaux, mais nous avons pu mener à bien sa réalisation grâce à l’expertise de l’équipe de maintenance interne du centre hospitalier, qui a assuré le bon fonctionnement du parking tout au long de l’opération. Au final, les 4 092 panneaux bifaciaux installés captent le rayonnement solaire sur leurs deux faces, avant et arrière, et produisent un quart de la consommation énergétique du CHH. C’est une réussite pour nos équipes qui illustre parfaitement notre capacité à mettre notre expertise de plus de 15 ans en développement/exploitation de centrales PV au bénéfice de nos clients », souligne Nicolas Sur et Mathieu Foerderer, Directeurs Généraux Délégués de TRYBA® ENERGY. Sélectionnée fin août 2023, TRYBA® ENERGY s’est associé à l’entreprise GENSUN pour l’installation de plus de 4 000 panneaux photovoltaïques, couvrant l’intégralité du parking. Plusieurs défis techniques ont été relevés :

- pour assurer la conformité du projet avec les contraintes imposées par la proximité de l’aérodrome,

- pour conserver le nombre de places de stationnement initial,

- pour procéder au raccordement électrique de la centrale sans perturber la continuité de service de l’hôpital

- pour maximiser l’autoconsommation d’énergie électrique solaire.

- pour limiter les perturbations et maintenir une capacité de stationnement maximale (60%) sur le parking durant le chantier

« Les hôpitaux étant d’importants consommateurs d’énergie »

L’ensemble des équipes (TRYBA® ENERGY – GENSUN – Direction des travaux du CHH) a fait preuve d’une coordination exemplaire. Le personnel et les usagers ont également été compréhensifs, patients et respectueux des consignes tout au long du chantier. Tous peuvent désormais profiter de cet espace de stationnement optimisé qui les protègera, ainsi que leurs véhicules du soleil ou des précipitations. Les circulations piétonnes et automobiles seront encore améliorées dans les semaines à venir, en lien avec les interventions sur les espaces verts. A noter également que l’éclairage du parking, intégré aux panneaux, est lui aussi optimisé (en termes de consommation, et de confort) grâce à une télégestion multicritères des installations. Pour Mathieu Rocher, Directeur du Centre Hospitalier de Haguenau, « ce projet s’inscrit dans une culture environnementale ancrée de longue date au sein des établissements de la Coopération Hospitalière Nord Alsace qui s’appuie notamment sur les principes de vigilance, diversification et innovation en matière d’énergie. Les hôpitaux étant d’importants consommateurs d’énergie : le chauffage bien sûr, mais aussi les systèmes de traitement d’air dont la climatisation et les équipements couplé à l’augmentation très importante du coût des énergies, il était indispensable de porter une attention forte à ce sujet. Les actions au sein de nos établissements se multiplient et c’est précisément la somme des actions qui serviront favorablement la nécessaire et indispensable transition énergétique ».

Encadré

Les chiffres clés du projet

- 2 ans de développement

- 6 mois de travaux (démarrés en juin 2024 – finalisés en novembre 2024)

- 8500 m² d’ombrières solaires

- 598 places de parking

- puissance installée : 1800 kWc.

- production à terme : 1 882 000 kWh par an

- 2.8 millions d’euros (économie annuelle évaluée à 250 000 euros)