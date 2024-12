Neoen sÃ©curise une nouvelle tranche de dette de 1,4 milliard de dollars pour poursuivre le dÃ©veloppement des EnR en Australie

Neoen annonce avoir sécurisé une nouvelle dette de 1,4 milliard de dollars australiens, multipliant par plus de deux le montant de ses financements adossés à un portefeuille d’actifs d’énergie renouvelable en Australie. Décryptage !

Cette nouvelle tranche, de maturités de 5,5 et 7 ans, permet de couvrir 1,3 GW d’actifs solaires, éoliens et de stockage. Elle inclut le financement de trois nouveaux actifs, dont deux actuellement en construction. Il s’agit d’une extension du premier financement conclu en février 2024. Le montant total des deux tranches de dette dépasse ainsi 2 milliards de dollars australiens adossés à un portefeuille de 15 actifs en opération ou en construction d’une capacité cumulée de 2,9 GW.

« Cette transaction démontre la profondeur inégalée de notre portefeuille en Australie »

Cette transaction a été très bien accueillie en raison de la proportion élevée de contrats long terme garantissant des revenus sécurisés, et de la diversification tant technologique – solaire, éolien, stockage – que géographique du portefeuille, ces actifs étant répartis dans différents Etats. Cette plateforme de financement permettra en outre à Neoen de lever de la dette supplémentaire pour de futurs projets. Le financement est accordé par un groupe de 11 prêteurs australiens et internationaux : ANZ, Bank of China, the Clean Energy Finance Corporation, The Hongkong & Shanghai Banking Corporation, ING, KfW IPEX-Bank, Mizuho, MUFG, SMBC, Société Générale et Westpac. Les actifs en opération ajoutés au sein de ce portefeuille comprennent trois centrales solaires dans l’Etat de New South Wales (Griffith Solar Farm, Parkes Solar Farm et Dubbo Solar Hub, représentant une capacité totale de 130 MWc) et un parc éolien dans l’Etat du Queensland (Kaban Green Power Hub, 157 MW). Jean-Christophe Cheylus, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la clôture de la deuxième tranche de ce financement de notre portefeuille d’actifs et nous remercions sincèrement tous nos prêteurs pour leur confiance renouvelée et leur engagement à nos côtés. Cette transaction démontre la profondeur inégalée de notre portefeuille en Australie. Elle va nous permettre de renforcer notre business model consistant à détenir et opérer nos propres actifs et constitue un socle solide pour notre croissance future. »

4,3 GW d’actifs en opération ou en construction

Cette levée de dette supplémentaire permet également le financement de trois nouveaux actifs :

Western Downs Battery Stage 1 (270 MW / 540 MWh) dans l’Etat du Queensland qui dispose de plusieurs contrats de capacité de stockage virtuel ;

Culcairn Solar Farm (440 MWc) dans l’Etat de New South Wales dont 50% de la production est vendue à Smartest Energy dans le cadre d’un contrat de quatre ans et qui dispose par ailleurs d’un contrat Long-Term Energy Services Agreement (LTESA) signé avec le gouvernement de NSW. Le parc solaire, actuellement en construction, sera mis en service en 2026 ;

La deuxième phase de Collie Battery Stage (341 MW / 1,363 MWh) en Western Australia, qui fait l'objet d'un contrat de capacité auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO) et est actuellement en construction. Sa mise en service est attendue au cours du quatrième trimestre 2025.

Neoen est le plus grand énergéticien renouvelable d’Australie avec 4,3 GW d’actifs en opération ou en construction. Disposant d’un très important pipeline de projets en développement et prévoyant d’investir plusieurs milliards de dollars australiens supplémentaires, Neoen a l’ambition d’opérer des actifs très compétitifs dans ses trois technologies (solaire, éolien et stockage) au sein de chaque Etat d’Australie où elle est présente et de contribuer ainsi à l’accélération de la transition énergétique en Australie. Je félicite l’équipe de Neoen en Australie d’avoir conclu cette deuxième tranche de financement quelques mois seulement après la première, afin de financer notre croissance de plus en plus rapide en Australie. Cette opération illustre, une fois encore, la capacité inégalée de Neoen à créer de la valeur grâce à son portefeuille d’actifs diversifiés et elle renforce notre ambition de jouer un rôle actif dans la transition énergétique, en Australie comme dans le reste du monde » conclut Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen.