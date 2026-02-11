PPE/La FEDENE prend la parole sur le rÃ´le clÃ© de la chaleur

La FEDENE se fÃ©licite de la publication du dÃ©cret de la PPE qui dÃ©finit des objectifs ambitieux pour dÃ©carboner le mix Ã©nergÃ©tique, donnant un cap clair aux acteurs de lâ€™Ã©nergie.Â Le dÃ©bat trÃ¨s actif sur lâ€™Ã©lectrification ne doit pas occulter les enjeux dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique qui doivent rester une prioritÃ©, et le rÃ´le clÃ© de la chaleur, qui reprÃ©sente prÃ¨s de la moitiÃ© de notre consommation Ã©nergÃ©tique. La PPE reconnaÃ®t lâ€™importance cruciale de la dÃ©carbonation de la chaleur dans la diminution de notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles en maintenant dans cette version finale lâ€™ambition affichÃ©e dans les prÃ©cÃ©dentes.

“Au-delÃ , le dÃ©veloppement des rÃ©seaux de chaleur, levier essentiel de dÃ©ploiement de la chaleur dÃ©carbonÃ©e, contribuera aussi Ã une stratÃ©gie dâ€™Ã©lectrification rÃ©ussie et apportera de la flexibilitÃ© au systÃ¨me Ã©lectrique.Â Stockage thermique, dÃ©ploiement des PACÂ sont autant de leviers Ã mobiliser sur les rÃ©seaux de chaleur et de froid pour soutenir lâ€™Ã©lectrification de nos usages Â» prÃ©cise Pascal Guillaume – PrÃ©sident de la FEDENE.