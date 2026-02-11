Imerys annonce une prise de participation de lâ€™Ã‰tat au capital du projet lithium EMILI

Imerys annonce l’entrÃ©e de la Banque des Territoires, pour le compte de lâ€™Ã‰tat, au capital du projet EMILI (Exploitation de Mica LithinifÃ¨re) Ã travers lâ€™acquisition dâ€™une participation minoritaire dans le projet. La finalisation de la transaction est prÃ©vue dans les prochains mois. La Banque des Territoires intervient pour le compte de lâ€™Ã‰tat en tant quâ€™opÃ©rateur du volet Â« mÃ©taux critiques Â» de France 2030. Cette opÃ©ration constituerait une Ã©tape clÃ© pour la poursuite du dÃ©veloppement de ce projet de lithium dâ€™intÃ©rÃªt national majeur, reconnu comme stratÃ©gique au niveau europÃ©en. Au nom de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Lâ€™investissement de lâ€™Ã‰tat dâ€™un montant de 50 millions dâ€™euros vise Ã accompagner le projet EMILI dans la finalisation de lâ€™Ã©tude de faisabilitÃ© dÃ©finitive, jalon majeur prÃ©vu dÃ©but 2027. Ce niveau dâ€™Ã©tude est requis avant toute dÃ©cision finale dâ€™investissement concernant le futur site de production de lithium situÃ© dans lâ€™Allier

Un partenariat stratÃ©gique autour dâ€™un minerai critique

Imerys et lâ€™Ã‰tat prÃ©voient de collaborer Ã©troitement dans le cadre de ce partenariat stratÃ©gique. En sÃ©curisant le dÃ©veloppement du projet EMILI, cette prise de participation confirme lâ€™alignement des objectifs du Groupe avec les ambitions de souverainetÃ© Ã©conomique, industrielle et Ã©nergÃ©tique de la France. Pour rappel, le projet EMILI (Exploitation de Mica LithinifÃ¨re), soutenu par lâ€™Ã‰tat depuis son lancement, sâ€™inscrit pleinement dans la trajectoire de dÃ©carbonation des transports. Ce projet intÃ©grÃ© vise Ã extraire et transformer le lithium du gisement de Beauvoir, dans lâ€™Allier. ConÃ§u selon les standards les plus exigeants de mine responsable, EMILI ambitionne dâ€™alimenter en lithium environ 700 000 vÃ©hicules Ã©lectriques par an, tout en minimisant son empreinte environnementale. Le gisement de Beauvoir figure parmi les cinq plus grands gisements de lithium en roche dure au monde. Â« Lâ€™entrÃ©e de lâ€™Ã‰tat au capital dâ€™EMILI constitue une reconnaissance majeure du potentiel industriel et stratÃ©gique de notre projet. Ce partenariat nous donne les moyens de concrÃ©tiser nos ambitions pour 2026 et renforce notre engagement Ã devenir un acteur clÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise et europÃ©enne Â», a dÃ©clarÃ© Alessandro Dazza, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Imerys.

Une nouvelle chaÃ®ne de valeur franÃ§aise et europÃ©enne

Cette opÃ©ration confirme le rÃ´le central du projet EMILI dans la crÃ©ation dâ€™une chaÃ®ne de valeur franÃ§aise et europÃ©enne pour lâ€™Ã©lectrification des vÃ©hicules. En produisant un lithium local, de maniÃ¨re responsable et bas carbone, Imerys rÃ©pond Ã la demande croissante des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries franÃ§ais et europÃ©ens. Â«Â Je me rÃ©jouis de cette prise de participation qui contribue concrÃ¨tement Ã la sÃ©curisation des approvisionnements en minerais et mÃ©taux critiques. Enjeu gÃ©ostratÃ©gique majeur de ce siÃ¨cle, les mÃ©taux stratÃ©giques et terres rares sont la condition de notre puissance Ã©nergÃ©tique et de notre souverainetÃ©. J’en fais ma prioritÃ© Â», assure Roland Lescure, ministre de lâ€™Ã‰conomie, des Finances et de la SouverainetÃ© industrielle, Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique. Et SÃ©bastien Martin, ministre dÃ©lÃ©guÃ© chargÃ© de lâ€™Industrie de conclureÂ : Â« Le projet EMILI sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie industrielle que nous portons. Lâ€™engagement de lâ€™Ã‰tat aux cÃ´tÃ©s dâ€™Imerys traduit notre volontÃ© de bÃ¢tir une filiÃ¨re du lithium souveraine, compÃ©titive et responsable, au service de lâ€™industrie franÃ§aise et europÃ©enne Â». Â Dans lâ€™objectif de structurer une filiÃ¨re europÃ©enne du lithium viable et pÃ©renne, Imerys est par ailleurs convaincu de la nÃ©cessitÃ© dâ€™instaurer un contenu local europÃ©en minimum : 20 % dâ€™ici Ã 2030 et 40 % Ã horizon 2036. Lâ€™ensemble des acteurs europÃ©ens du lithium ont conjointement formulÃ© cette demande auprÃ¨s de la PrÃ©sidente de la Commission europÃ©enne.