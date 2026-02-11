Nouveau rapport Réseau Action Climat : « La souveraineté énergétique de la France à l’épreuve des faits »

Jeudi 12 février. Jour J, le Day D de la publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) ! Le Réseau Action Climat s’appuie sur cette date pour publier un rapport qui étudie la réalité des dépendances énergétiques et dessine le modèle d’une vraie “souveraineté énergétique”.

L’énergie est l’un des principaux leviers de pouvoir dans les relations internationales. C’est ce qu’ont douloureusement rappelées les récentes crises géopolitiques. De l’explosion des prix du gaz suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie à l’enlèvement de Nicolas Maduro par les Etats-Unis, en passant par les menaces de Donald Trump envers l’Europe pour qu’elle signe un accord d’achat de 750 milliards d’euros d’hydrocarbures sur trois ans, la maîtrise des flux énergétiques se révèle être une puissante arme géopolitique.

« Fossiles, nucléaire, renouvelables : comparer pour comprendre »,

En France, la notion de souveraineté énergétique est désormais au cœur des discours, dans les noms des ministères, dans les objectifs de la PPE. Pourtant, celle-ci est le plus souvent mobilisée en appui à des réponses parcellaires, voire à des propositions qui semblent plutôt lui nuire. Un petit nombre d’éléments de langage remplace une analyse plus large. Face à ce constat, le Réseau Action Climat a recensé les meilleures données et éléments d’analyse disponibles pour comparer les options énergétiques. Ce travail, sous-titré « Fossiles, nucléaire, renouvelables : comparer pour comprendre », s’enrichit également de 6 encadrés thématiques, dans lesquels d’autres experts et expertes proposent leurs analyses et propositions sur des sujets spécifiques de la souveraineté. Le rapport démontre, chiffres à l’appui, qu’un projet de souveraineté énergétique doit avoir pour boussole la réduction de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables.

« «Le seul moyen de ne plus dépendre de Trump et Poutine pour notre énergie »

La baisse de notre consommation permet de réduire directement la quantité de gaz et de pétrole à importer. En s’appuyant sur le plan de

sobriété proposé en 2022 par l’association négaWatt, le Réseau Action Climat estime qu’il est possible d’économiser 4,2 milliards d’euros d’importations par an via des économies d’énergie à court terme. Ce potentiel est bien plus élevé à long terme, si l’on organise notre société pour maîtriser le besoin en énergie.

Le développement des énergies renouvelables est l’autre pilier incontournable de la souveraineté énergétique. Ne plus être sous la coupe des pays fournisseurs d’énergie implique de produire à partir des ressources locales : vent, soleil, eau ou encore biomasse durable, disponibles en France et en Europe. Les énergies renouvelables contribuent très largement à la souveraineté énergétique de la France et de l’Europe, en s’appuyant sur des chaînes de valeur aux dépendances étrangères bien moins contraignantes que les autres énergies, et en permettant de réduire rapidement les importations.

Enfin, la sortie des énergies fossiles passe pour une grande partie par leur remplacement par de l’électricité d’origine renouvelable dans un grand nombre d’usages : électrification des véhicules, pompes à chaleur, procédés industriels électriques, etc. Cette transformation crée cependant d’importantes tensions sur l’approvisionnement en certaines matières premières, confirmant l’impératif absolu que représente la recherche de sobriété (ex. petits véhicules électriques, report modal vers le vélo, les transports en commun ou le train, etc…).

« Consommer moins d’énergie, et produire de l’énergie renouvelable localement, ce sont les deux piliers indispensables de la souveraineté énergétique, et le seul moyen de ne plus dépendre de Trump et Poutine pour notre énergie » affirme Bastien Cuq, responsable Énergie du Réseau Action Climat et auteur du rapport.

reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2026/02/rapport-souverainete-energetique-epreuve-des-faits-final.pdf