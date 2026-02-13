Pour Enerfip, une PPE3 Ã  la Janus : une visibilitÃ© Ã  court terme, mais un recul prÃ©occupant pour les Ã©nergies renouvelables

AprÃ¨s prÃ¨s de trois annÃ©es dâ€™attente pour lâ€™ensemble de la filiÃ¨re Ã©nergÃ©tique, le Gouvernement a publiÃ© vendredi 13 fÃ©vrier dernier au Journal Officiel le dÃ©cret relatif Ã la Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3), qui fixe la feuille de route Ã©nergÃ©tique de la France pour les dix prochaines annÃ©es. Pour Enerfip, leader europÃ©en du financement participatif dÃ©diÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique, cette PPE3 prÃ©sente un double visage : elle apporte un cadre attendu et offre une visibilitÃ© minimale Ã court terme, mais elle marque Ã©galement un recul tangible de lâ€™ambition franÃ§aise en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies renouvelables. ExplicationsÂ !

Pour le solaire, avec un objectif fixÃ© Ã 48 GWc installÃ©s en 2030, contre environ 30 GWc aujourdâ€™hui, la PPE3 implique un rythme moyen dâ€™environ 3,5 GWc supplÃ©mentaires par an. Un chiffre en dÃ©calage avec la dynamique des deux derniÃ¨res annÃ©es : prÃ¨s de 6 GWc raccordÃ©s en 2025 et 5 GWc en 2024.

Une visibilitÃ© fragilisÃ©e par la clause de revoyure fixÃ©e Ã 2027

La trajectoire proposÃ©e acte ainsi une diminution du rythme de dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que, alors mÃªme que la filiÃ¨re a dÃ©montrÃ© sa capacitÃ© Ã accÃ©lÃ©rer.

Pour la premiÃ¨re fois, une PPE est assortie dâ€™une clause de revoyure fixÃ©e Ã 2027, qui coÃ¯ncide avec la prochaine Ã©chÃ©ance prÃ©sidentielle. Il est donc probable que cette programmation fasse lâ€™objet dâ€™une nouvelle rÃ©vision dans un dÃ©lai trÃ¨s court, ce qui fragilise la visibilitÃ© Ã moyen terme pourtant indispensable Ã lâ€™ensemble de la filiÃ¨re. La PPE3 affiche un objectif de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e compris entre 650 et 693 TWh en 2035, soit plus de 40 % de plus quâ€™aujourdâ€™hui. Cependant, les six EPR mentionnÃ©s dans cette programmation ne devraient pas Ãªtre mis en service, selon les scÃ©narios les plus optimistes, avant 2042. Par ailleurs, leur coÃ»t global et leurs modalitÃ©s de financement restent Ã prÃ©ciser. Dans ce contexte, comment atteindre un tel niveau de production sans un recours plus ambitieux et plus massif aux Ã©nergies renouvelables ?

Â«Â Une perte dâ€™ambition prÃ©occupante, notamment sur le solaireÂ Â»

Â« Cette PPE3 a le mÃ©rite dâ€™Ã©viter un effondrement brutal du secteur en donnant un minimum de cap Ã court terme. Mais elle traduit aussi une perte dâ€™ambition prÃ©occupante, notamment sur le solaire. La France a besoin dâ€™un cap clair, stable et cohÃ©rent pour rÃ©ussir sa transition Ã©nergÃ©tique. Or, avec une clause de revoyure dÃ¨s 2027 et des hypothÃ¨ses industrielles encore incertaines, cette PPE ressemble davantage Ã un compromis politique visant Ã satisfaire, quâ€™Ã une vÃ©ritable boussole Ã©nergÃ©tique Â», dÃ©clare Julien Hostache, prÃ©sident et cofondateur dâ€™Enerfip. Dans un contexte dâ€™incertitude rÃ©glementaire, le financement participatif des Ã©nergies renouvelables constitue un levier de rÃ©silience pour la filiÃ¨re. En mobilisant lâ€™Ã©pargne des citoyens, il permet dâ€™accÃ©lÃ©rer la concrÃ©tisation de projets territoriaux et de maintenir une dynamique dâ€™investissement, indÃ©pendamment des cycles politiques.