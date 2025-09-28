RÃ©seau Action Climat : Le Premier Ministre veut-il sacrifier la transition Ã©nergÃ©tique pour plaire au Rassemblement National ?

Lâ€™idÃ©e de moratoire, mÃªme si elle a Ã©tÃ© dÃ©mentie depuis, sâ€™inscrit dans une sÃ©rie dâ€™attaques Ã lâ€™encontre des Ã©nergies renouvelables depuis plusieurs annÃ©es, et qui sâ€™intensifie gravement depuis 2025, sous lâ€™influence de la droite et de lâ€™extrÃªme droite. En juin 2025, le vote dâ€™un amendement dÃ©posÃ© par Les RÃ©publicains (LR) proposant dÃ©jÃ un moratoire, avait alors suscitÃ© un sursaut parmi les dÃ©putÃ©s de la gauche au bloc central. Dans ce contexte, dÃ©cider dâ€™un moratoire par dÃ©cret reviendrait Ã outrepasser le parlement.

Face aux manÅ“uvres et aux annonces irrationnelles, le RÃ©seau Action Climat tient Ã rappeler quelques donnÃ©es qui devraient Ãªtre des Ã©vidences lorsque lâ€™on prÃ©tend agir pour la transition et la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tiques de la France.

Dâ€™abord, pour se passer des Ã©nergies fossiles, dont les importations pÃ¨sent pour plus de 60 milliards dâ€™euros par an sur notre dÃ©ficit commercial, il faut Ã la fois consommer moins dâ€™Ã©nergie et Ã©lectrifier les usages. Cette derniÃ¨re action demande de dÃ©velopper les Ã©nergies renouvelables, les nouveaux rÃ©acteurs nuclÃ©aires ne pouvant pas Ãªtre dÃ©ployÃ©s avant 2038 au plus tÃ´t selon les constructeurs, et Ã un prix prohibitif pour lâ€™Etat et son entreprise EDF.

Ensuite, les filiÃ¨res industrielles des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques sont en croissance forte, et font donc lâ€™objet dâ€™une compÃ©tition internationale fÃ©roce. En ce moment mÃªme, deux usines de panneaux solaires tentent de se lancer en France pour concurrencer le quasi-monopole chinois. Quel serait leur avenir sans un marchÃ© franÃ§ais dynamique ? Sur le marchÃ© de lâ€™Ã©olien, la concurrence est intense entre lâ€™Europe et la Chine. Les entreprises europÃ©ennes, qui crÃ©ent de nombreux emplois en France, ont besoin de souffle dans un contexte oÃ¹ Donald Trump mÃ¨ne une politique ouvertement climatosceptique et pro-fossiles aux Etats Unis, les privant dâ€™un marchÃ© quâ€™elles dominaient.

De mÃªme, les constructeurs franÃ§ais sont bien positionnÃ©s sur les Ã©quipements de la transition : vÃ©hicules Ã©lectriques, batteries, pompes Ã chaleur, etc. Or ces Ã©quipements ne peuvent se dÃ©velopper que si la France dispose dâ€™assez dâ€™Ã©lectricitÃ© propre et abordable pour se dÃ©velopper. Les Ã©nergies renouvelables Ã©tant les Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es qui vendent leur production le moins cher, et les seules Ã pouvoir produire plus dâ€™ici 2038 minimum, elles sont la seule solution viable.

Ainsi, ce moratoire envisagÃ© par SÃ©bastien Lecornu signifierait explicitement quâ€™il renonce :

Ã sortir la France de sa dÃ©pendance aux fossiles, cÃ©dant donc aux vellÃ©itÃ©s de plus en plus explicites et violentes de Donald Trump;

Ã positionner la France et lâ€™Europe sur les filiÃ¨res des renouvelables et de la transition, prÃ©fÃ©rant laisser les industries du futur Ã la Chine.

En tendant la main au Rassemblement National, le premier ministre reprend Ã son compte un programme climatosceptique vouant la France Ã une soumission Ã©nergÃ©tique. Le RÃ©seau Action Climat appelle les dÃ©putÃ©s du bloc central Ã prendre dÃ¨s maintenant leurs distances avec cette mesure proposÃ©e par SÃ©bastien Lecornu et Ã ne plus laisser les Premiers Ministres cÃ©der aux demandes du Rassemblement National.