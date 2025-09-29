ITV Emmanuelle Cosse : Â« Plus on maÃ®trise lâ€™Ã©nergie, plus on protÃ¨ge les locataires Â»

AnnoncÃ©e dÃ©jÃ lâ€™an dernier, lâ€™idÃ©e de la crÃ©ation dâ€™une Alliance des HLM pour les Energies renouvelables est revenue sur la table lors du dernier CongrÃ¨s Hlm de cet automne 2025. Emmanuelle Cosse, prÃ©sidente de lâ€™Union Sociale pour lâ€™Habitat (USH), y voit un moyen de fÃ©dÃ©rer lâ€™ensemble des bailleurs dans une sorte de think tank autour dâ€™un objectif : dÃ©velopper le plus possible dâ€™EnR dans le parc locatif pour maÃ®triser les charges et dÃ©carboner les usages. Entretien !

Plein Soleil : Pourquoi crÃ©er une Alliance des Hlm pour les Ã©nergies renouvelables ?

Emmanuelle Cosse : Lâ€™objectif est simple. De nombreux bailleurs sociaux engagÃ©s dans la rÃ©habilitation ont envie de dÃ©velopper les EnR au sein de leur parc. Au-delÃ de ce que leur apporte lâ€™USH en matiÃ¨re de bonnes pratiques, ils ont des difficultÃ©s Ã se faire entendre sur le sujet. Cette Alliance serait donc une forme de Â« think tank Â» de bailleurs intÃ©ressÃ©s par le sujet renouvelable en lien avec les collectivitÃ©s locales et lâ€™Ã©cosystÃ¨me EnR. De quoi donner de la visibilitÃ© Ã ce travail et permettre de dÃ©velopper les projets ! DÃ©velopper un projet EnR nâ€™est pas simple. Les bailleurs ne savent pas toujours par quel bout le prendre. Cela ne fonctionne pas toujours. Des bailleurs ont fait des propositions. Nous voulons partager les expÃ©riences et les bonnes volontÃ©s.

Â« Les EnR dans le logement social, cela ne va pas de soi Â»

PS : Il faut dire que lâ€™Ã©nergie est devenue une problÃ©matique majeure dans le logement social, source de prÃ©caritÃ©. Les EnR sont-elles de bons leviers pour y remÃ©dier ?

EC : Dâ€™abord, il faut dire que notre mÃ©tier nâ€™est pas de produire de lâ€™Ã©nergie. La difficultÃ© dâ€™apprÃ©hender les EnR vient aussi de lÃ . Cela ne va pas de soi. Maintenant, il est vrai quâ€™avec la guerre en Ukraine, nous avons subi de plein fouet la hausse de lâ€™Ã©lectricitÃ© en 2022. Les bailleurs nâ€™y Ã©taient pour rien dans cette augmentation comme certains locataires ont pu le penser. AprÃ¨s, il ne faut pas Ãªtre cynique. Si les locataires peinent Ã faire face Ã leurs charges en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie, viendra aprÃ¨s le tour du loyer quâ€™ils ne pourront plus payer. Il est donc de notre rÃ´le de trouver des solutions. Lâ€™Alliance y aidera. Vous savez, plus nous maÃ®triserons lâ€™Ã©nergie, plus nous protÃ©gerons nos locataires. Les locataires ont le droit de vivre correctement dans leur logement, loin de toute prÃ©caritÃ©.

PS : Les locataires sont-ils appÃ©tents aux EnR ?

EC : Oui, mais il faut aussi beaucoup de pÃ©dagogie. Les locataires doivent accepter les Ã©quipements renouvelables et maÃ®triser les usages. Jâ€™ai en tÃªte un bailleur social qui a louÃ© des maisons individuelles avec des EnR mais il y a eu des difficultÃ©s entre les locataires et les opÃ©rateurs choisis. Tout cela doit Ãªtre bien Ã©tudiÃ© et bien conÃ§u en amont pour Ã©viter les oppositions. Il en va aussi de la dÃ©carbonation des Ã©nergies dans le logement social.



Â« Sortir des projets dâ€™EnR par des aides philanthropiques, câ€™est vraiment trÃ¨s chouette Â»

PS : Une association comme Sol Solidaire Ã laquelle lâ€™USH sâ€™est associÃ©e dÃ¨s la premiÃ¨re heure participe Ã lutter contre la prÃ©caritÃ© via lâ€™autoconsommation collective solaire. Une aide bienvenue ?

EC : Sol Solidaire, Ã lâ€™initiative dâ€™AndrÃ© Joffre, est un concept trÃ¨s intÃ©ressant qui permet de dÃ©velopper le solaire en autoconsommation dans le logement social pour faire baisser les charges. Ce qui est bien câ€™est que Sol Solidaire met en relation les acteurs des EnR avec le monde du logement social et ses enjeux de fragilitÃ©. Lâ€™association apporte des moyens techniques de bon niveau pour pallier la complexitÃ© des projets. Et un soutien financier substantiel Ã©galement pour soutenir les CAPEX. Sortir des projets dâ€™EnR par des aides philanthropiques, câ€™est vraiment trÃ¨s chouette. Le modÃ¨le est vertueuxâ€¦

PS : Vous avez Ã©tÃ© ministre du logement et de lâ€™Habitat durable. Un mot du contexte politique actuel autour des EnR.

EC : Lâ€™opposition du RN et des LR aux EnR est totalement erronÃ©e. Je pense quâ€™ils nâ€™ont pas conscience de quâ€™ils disent. Pourquoi autant de freins, quâ€™est-ce quâ€™ils craignent ? Les EnR, et je le regrette dâ€™ailleurs, ne vont pas faire vaciller le nuclÃ©aire tout de suite. Aujourdâ€™hui, les consommateurs et les territoires ont besoin dâ€™Ã©nergie au juste prix, une Ã©nergie produite avec intelligence par les ressources issues de leur environnement naturel. Le RN et les LR sont contre les Ã©oliennes et le solaire par peur dâ€™une remise en cause des marchÃ©s Ã©tablis. Ils sont passÃ©istes et vont dans le sens inverse de lâ€™histoire. Regardez comme lâ€™Espagne sâ€™en sort bien avec un dÃ©veloppement dynamique des EnR !

Sus aux idÃ©es reÃ§ues

PS : Vous Ã©voquez aussi les idÃ©es reÃ§ues et le manque dâ€™engagement des Â« pros Â» EnR ?

EC : Vous savez, dans le logement social et dans le secteur des Hlm, nous souffrons beaucoup des idÃ©es reÃ§ues, dans une forme de dÃ©nigrement. Je pense quâ€™il faudrait que les acteurs des EnR se saisissent de cela et travaillent sur les idÃ©es reÃ§ues. Ils doivent sâ€™y attaquer et lutter contre avec un argumentaire solide autour de lâ€™idÃ©e du local et des circuits courts, de lâ€™emploi, du dÃ©veloppement des entreprises, de la protection induite quant aux fluctuations des coÃ»ts ou encore de la notion dâ€™indÃ©pendance et de souverainetÃ©â€¦ On nâ€™entend pas assez de monde pour dÃ©fendre ses positions. Pendant ce temps, le RN et les LR surfent sur les oppositions aux EnR.

Prochaine rÃ©union de lâ€™Alliance des Hlm pour les EnR le 4 dÃ©cembre Ã lâ€™Auditorium de la SMA BTP Ã Paris