Elections Municipales 2026/AurÃ©line Doreau : Â« Les EnR crÃ©ent une dynamique autour de la dÃ©mocratie locale, loin des individualismes sÃ©curitaires Â»

Dans quelques jours, les FranÃ§aises et FranÃ§ais seront appelÃ©s aux urnes pour Ã©lire leur maire. Parmi les thÃ¨mes porteurs de la campagne, les Energies Renouvelables ont leur mot Ã dire au sein des programmes. PlÃ©biscitÃ©es par les citoyens, elles reprÃ©sentent un levier potentiel pour attirer des voix, dans les mÃ©tropoles mais aussi et surtout dans la ruralitÃ©. Au nom dâ€™une forme de souverainetÃ©, du dynamisme Ã©conomique, de la lutte contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique et de la prÃ©servation de lâ€™environnement. AurÃ©line Doreau, responsable projet EnR et Territoires au rÃ©seau CLER, en appelle Ã la mobilisationÂ avec lâ€™Alliance pour lâ€™Ã©nergie locale…Â

Plein SoleilÂ : Lâ€™Ã©nergie nâ€™a jamais Ã©tÃ© autant politique quâ€™aujourdâ€™hui, entre crise Ã©nergÃ©tique, publication mouvementÃ©e de la PPE, motions de censureâ€¦ Et si les Municipales Ã©taient un moyen de remettre les renouvelables au centre dâ€™un dÃ©bat Ã©clairÃ© et constructif ?

AurÃ©line DoreauÂ : Il est certain que les Ã©lections municipales peuvent reprÃ©senter un moment dÃ©mocratique de mobilisation autour des Energies renouvelables. Câ€™est mÃªme un sujet majeur. Les municipalitÃ©s et les communautÃ©s de communes ont un vrai rÃ´le Ã jouer dans le cadre des transitions Ã©nergÃ©tiques territoriales. Une Ã©tude dâ€™Energies PartagÃ©es montre trÃ¨s clairement le potentiel des retombÃ©es Ã©conomiques dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique portÃ©e par les renouvelables, entre les taxes, les loyers perÃ§us et les revenus des investissements, si la collectivitÃ© en a les moyens. A ce titre, lâ€™exemple dâ€™Ã‰nergies Renouvelables Kreiz-Breizh, un parc dâ€™Ã©oliennes de 8,5 MW, dÃ©tenue en totalitÃ© par la CommunautÃ© de Communes, rapporte 35Â 000 euros par an Ã la commune. De quoi contrÃ´ler les hausses dâ€™impÃ´ts en cas de flambÃ©e des factures Ã©nergÃ©tiques. Mieux, la commune a dÃ©veloppÃ© le programme Slime qui vise Ã massifier le repÃ©rage, lâ€™orientation et lâ€™accompagnement des mÃ©nages en situation de prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique, pour leur proposer un diagnostic sociotechnique Ã leur domicile et participer aux rÃ©novations. En Alsace, Ã Mutterhsoltz, un territoire TePos (Territoire Ã Ã©nergie positive), les revenus de centrales hydroÃ©lectriques permet des rÃ©novations de bÃ¢timents en basse consommation. Des exemples trÃ¨s concrets du partage de la valeurÂ !

Â«Â Une fiertÃ© localeÂ Â»

PSÂ : Quid des retombÃ©es en matiÃ¨re de crÃ©ations dâ€™emploisÂ ?

ADÂ : Les EnR ont crÃ©Ã© ces derniÃ¨res annÃ©es des dizaines de milliers dâ€™emplois non dÃ©localisables. Les dÃ©veloppeurs travaillent avec des prestataires choisis localement avec une main dâ€™Å“uvre issue du territoire, des entreprises du cru. Lâ€™implantation dâ€™EnR permet parfois aussi de dynamiser des filiÃ¨res. Dans le Lot, la sociÃ©tÃ© Mecowood a, par exemple, dÃ©veloppÃ© un concept original de structures en bois local du Causse pour accueillir les panneaux solaires sur des pieux en bois dans les champs. Un approvisionnement de proximitÃ©Â qui stimule lâ€™emploi !

PSÂ : Les EnR auraient-elles aussi un rÃ´le dÃ©mocratique local Ã jouer dans le brouhaha des dÃ©bats nationaux sur le sujet de lâ€™Ã©nergieÂ ?

ADÂ : Rappelons encore que les EnR ont un rÃ´le essentiel dans la transition Ã©nergÃ©tique. AprÃ¨s, vous avez raison, la pauvretÃ© du dÃ©bat public sur le sujet est assez confondante. Il existe dâ€™ailleurs une profonde disjonction entre national et local. En milieu rural, les EnR sont trÃ¨s apprÃ©ciÃ©es avec des taux dâ€™acceptation trÃ¨s Ã©levÃ©s au fil des sondages, des taux qui augmentent mÃªme au plus prÃ¨s des parcs solaires ou Ã©oliens. Le sondage IfopÂ de mai 2025 montre ainsi que 84 % des FranÃ§ais ont une image positive des EnR, un chiffre qui grimpe Ã 94 % chez les riverains dâ€™installations.Â Il existe de vraies alliances de raison autour de lâ€™Ã©nergie locale. En fait, on sâ€™aperÃ§oit que les EnR crÃ©ent une dynamique autour de la dÃ©mocratie locale, loin des individualismes sÃ©curitaires. Les EnR sont respectueuses du cadre de vie, elles permettent de choisir, de dÃ©cider de ses paysages, dâ€™en faire une fiertÃ© locale.

Â«Â Municipales 2026 : Â«Â osons transformer nos territoiresÂ Â»,

PSÂ : Reste que les municipalitÃ©s ne sont pas forcÃ©ment armÃ©es pour dÃ©velopper des projets renouvelablesÂ ?

ADÂ : Le rÃ©seau CLER sâ€™est engagÃ© Ã promouvoir les EnR et faire de la pÃ©dagogie auprÃ¨s des Ã©lus. Nous mettons Ã disposition des ressources gratuites. Nous avons crÃ©Ã© un parcours dâ€™initiation aux EnR en visio pour outiller les Ã©lus en partenariat avec lâ€™association des maires ruraux de France. Nous en sommes Ã la troisiÃ¨me Ã©dition. Ces programmes aident Ã crÃ©er une charte, Ã construire un projet en impliquant les habitants, Ã savoir construire son mix Ã©nergÃ©tique, Ã maximiser les retombÃ©es Ã©conomiques. Nous organisons aussi les rencontres des TePos, des lieux de rassemblement dâ€™Ã©lus qui encouragent le partage dâ€™expÃ©rience en ingÃ©nierie technique des EnR et en ferments dÃ©mocratiques des territoires. La prochaine rencontre aura lieu du 30 septembre au 2 octobre prochain dans le Lauragais. A destination des nouveaux Ã©lus porteurs de projets EnR ou intÃ©ressÃ©sâ€¦

PSÂ : Ces pionniers des TePos ont-ils vocation Ã devenir des prescripteursÂ ?

ADÂ : En dÃ©cembre 2025, des Ã©lus de TePos, trÃ¨s engagÃ©s dans la transition Ã©nergÃ©tique, ont justement Ã©crit une Tribune titrÃ©eÂ Â«Â Municipales 2026 : Â«Â osons transformer nos territoiresÂ Â», pour appeler leurs homologues Ã se lancer dans le dÃ©ploiement dâ€™EnR au niveau local. Ils ont interpelÃ© les candidats et candidates aux Ã©lections municipales afin quâ€™ils intÃ¨grent au cÅ“ur de leur programme des actions concrÃ¨tes au bÃ©nÃ©fice de toutes et tous pour protÃ©ger la population des alÃ©as climatiques et des hausses de factures et prÃ©server la vitalitÃ© dÃ©mocratique et Ã©conomique des territoires. Câ€™est le message portÃ© par lâ€™Alliance pour lâ€™Ã©nergie locale qui rassemble 11 organisations incontournables sur les questions Ã©nergÃ©tiques, Ã©cologiques et territorialesÂ Â». Avec un exemple Ã la clÃ©Â !Â En combinant rÃ©novation Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents communaux et production locale des dâ€™Ã©nergies renouvelables,Â une commune de 800 habitants, peut, par exemple, en 15 ans couvrir 80% de ses besoins en Ã©lectricitÃ© et rÃ©duire de 50% le montant de ses factures. Câ€™est notamment possible en sâ€™appuyant sur lâ€™expertise des acteurs et actrices de terrain prÃ©sentes dans nos territoires et les retours dâ€™expÃ©riences des pionniers et pionniÃ¨res. Pour lâ€™heure, jâ€™en appelle Ã la mobilisation dâ€™un maximum de candidats pour porter haut et fort le dÃ©ploiement des EnR dans leur programme. Une stratÃ©gie gagnanteâ€¦

cler.org/energies-renouvelables-locales-un-enjeu-pour-la-campagne-des-elections-municipales/