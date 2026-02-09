Symphonics sâ€™associe avec Sungrow pour dÃ©velopper un modÃ¨le de batteries standalones reliÃ©e au rÃ©seau

Le dÃ©veloppement de batteries Standalones par Symphonics et Sungrow marque une Ã©tape clÃ© dans le dÃ©ploiement du stockage diffus, en permettant Ã des batteries autonomes, indÃ©pendantes de toute production et consommation, dâ€™Ãªtre pilotÃ©es, agrÃ©gÃ©es et valorisÃ©es sur les marchÃ©s de la flexibilitÃ©, au service de la stabilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique.

DÃ©jÃ agrÃ©gateur, opÃ©rateur de flexibilitÃ©, acteur dâ€™ajustement et fournisseur dâ€™Ã©nergie, Symphonics poursuit le dÃ©veloppement de ses solutions sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur de lâ€™Ã©lectricitÃ©.

Une batterie standalone, avec le pilotage intelligent de Symphonics

Avec ces batteries standalones directement raccordÃ©es au rÃ©seau Ã©lectrique, Symphonics et Sungrow ont validÃ© par lâ€™exemple en fin dâ€™annÃ©e leur capacitÃ© Ã piloter des actifs Ã©nergÃ©tiques en temps rÃ©el, afin de valoriser la flexibilitÃ© sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie et des rÃ©serves. Contrairement aux batteries traditionnellement couplÃ©es Ã une production renouvelable, ce modÃ¨le est connectÃ© directement au rÃ©seau Ã©lectrique, ce qui en fait un outil pleinement mobilisable pour les activitÃ©s de trading de Symphonics. Ã€ titre dâ€™exemple, une installation de deux Powerstack Sungrow de 125 kW sur un raccordement basse tension existant permet dâ€™envisager un retour sur investissement estimÃ© entre 5 et 6 ans pour des projets installÃ©s Ã partir du premier semestre 2026. La baisse des coÃ»ts technologiques, combinÃ©e Ã la volatilitÃ© croissante des prix de lâ€™Ã©nergie et des mÃ©canismes de rÃ©serve, renforce lâ€™attractivitÃ© de ce modÃ¨le pour les investisseurs et les acteurs du systÃ¨me Ã©lectrique.

Des performances validÃ©es en conditions rÃ©elles

La valorisation de ces batteries impose des exigences techniques particuliÃ¨rement Ã©levÃ©es, notamment en matiÃ¨re de rÃ©activitÃ©. Les Ã©quipes de Symphonics, Sungrow Europe et SB ENERGY ont conduit un test en conditions rÃ©elles afin de valider le pilotage des batteries Powerstack de Sungrow par la plateforme Symphonics. Les rÃ©sultats confirment la maturitÃ© du modÃ¨le :

Temps de rÃ©ponse infÃ©rieur Ã 500 millisecondes, compatible avec les exigences du marchÃ© de la rÃ©serve secondaire (aFRR) ;

Pilotage direct des batteries par Symphonics, sans modification de lâ€™installation existante, en charge et en dÃ©charge ;

InteropÃ©rabilitÃ© Ã©prouvÃ©e, permettant une valorisation optimale des actifs directement reliÃ©s au rÃ©seau.

Selon ClÃ©ment Martinez, Distribution Leader France chez Sungrow Europe, Â« le stockage diffus se dÃ©veloppe en combinant performance technologique et simplicitÃ© dâ€™intÃ©gration rÃ©seau. Cette collaboration avec Symphonics montre que la batterie standalone peut dÃ©sormais Ãªtre dÃ©ployÃ©e massivement, avec un pilotage efficace et une valorisation directe sur les marchÃ©s de la flexibilitÃ©.Â Â» Avec plus de 350 000 Ã©quipements dÃ©jÃ pilotÃ©s, labellisÃ©e Deeptech par Bpifrance Symphonics confirme son rÃ´le dâ€™acteur majeur de la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique. Â« Le stockage diffus, lorsquâ€™il est directement reliÃ© au rÃ©seau et efficacement pilotÃ©, devient un levier majeur de stabilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique et de performance Ã©conomique. Cette batterie standalone sâ€™inscrit pleinement dans notre vision dâ€™une Ã©nergie pilotÃ©e, plus efficace, plus rÃ©siliente et plus accessibleÂ Â», souligne Mathieu Rochard, fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de Symphonics.