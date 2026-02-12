La BEI sâ€™associe Ã  Solas Capital pour accÃ©lÃ©rer les gains dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique pour les entreprises Ã  travers lâ€™Europe

La Banque europÃ©enne d’investissement (BEI) intensifie ses efforts pour stimuler les Ã©conomies d’Ã©nergie des entreprises Ã travers l’Europe, avec un engagement de 60 millions d’euros pour lancer une plateforme de financement gÃ©rÃ©e par le conseiller en investissement en transition Ã©nergÃ©tique, Solas Capital.

La BEI investira 60 millions dâ€™euros dans le fonds successeur de Solas Capital, le Fonds Solas pour l’Ã‰nergie Durable II (Â« SSEF II Â») afin de faire avancer des projets d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique menÃ©s par les petites et moyennes entreprises (PME) â€” la colonne vertÃ©brale de l’Ã©conomie europÃ©enne.

Les systÃ¨mes solaires sur toits et les bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques

La plateforme Ã©largira le marchÃ© des services d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de l’Union europÃ©enne dans le but de rendre les PME plus compÃ©titives et plus Ã©cologiques en rÃ©duisant leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leur empreinte carbone. La plateforme de cofinancement devrait mobiliser prÃ¨s de 400 millions d’euros â€“ y compris des capitaux du secteur privÃ© â€“ pour le dÃ©ploiement de technologies telles que l’Ã©clairage LED, l’isolation, les pompes Ã chaleur, les systÃ¨mes solaires sur toits et les bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques dans plusieurs pays de l’UE.

Â« Nous contribuons Ã avoir un impact rÃ©el grÃ¢ce Ã l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en tant que service Â», confie Ambroise Fayolle, vice-prÃ©sident de la BEI. Â« Le rÃ©sultat sera des factures d’Ã©nergie plus faibles pour les entreprises et une Ã©conomie europÃ©enne plus forte. Â» Â« Nous sommes heureux d’approfondir notre partenariat avec la BEI, dÃ©montrant comment la construction d’infrastructures de dÃ©carbonation est un pilier crucial de la transition Ã©nergÃ©tique Â», prÃ©cise Sebastian Carneiro, PDG et cofondateur de Solas Capital. GrÃ¢ce au co-investissement de 60 millions d’euros de la BEI en collaboration avec le FSS II, il sera ainsi possible de libÃ©rer des investissements infrastructurels indispensables pour des projets d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique â€“ en particulier pour les PME â€“ et renforcer les solides relations Ã©tablies par le fonds prÃ©dÃ©cesseur, tout en contribuant Ã la compÃ©titivitÃ© europÃ©enne et Ã la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Etendre l’offre de financement de l’Ã©nergie en tant que service

La nouvelle plateforme de cofinancement fait suite Ã un engagement de 30 millions d’euros de la BEI en 2022 envers le Fonds Solas pour l’Ã‰nergie Durable (SSEF), un fonds de dette d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de 220 millions d’euros conseillÃ© par Solas Capital. Le partenariat continuera d’Ã©tendre l’offre de financement de l’Ã©nergie en tant que service, un modÃ¨le dans lequel les entreprises passent de l’achat d’Ã©quipements physiques Ã l’achat de services Ã©nergÃ©tiques fixes. Cette approche permet aux PME et autres bÃ©nÃ©ficiaires Ã©ligibles d’accÃ©der Ã des technologies Ã©prouvÃ©es et de pointe qui rÃ©alisent des Ã©conomies d’Ã©nergie instantanÃ©es et mesurables. En retour, les investisseurs bÃ©nÃ©ficient de flux de trÃ©sorerie contractÃ©s et adossÃ©s Ã des actifs, diversifiant leurs portefeuilles d’infrastructures Ã©nergÃ©tiques tout en faisant progresser les prioritÃ©s europÃ©ennes en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique.

Un objectif de 350Â 000 PME Ã fin 2027

La nouvelle plateforme a Ã©tÃ© inaugurÃ©e lors d’une cÃ©rÃ©monie de signature tenue ces derniers jours au Luxembourg. L’Ã©vÃ©nement a rÃ©uni des banques partenaires et d’autres parties prenantes pour discuter des produits de financement et de conseil intermÃ©diaires verts du Groupe BEI, qui inclut le Fonds europÃ©en d’investissement (FII). Initiative du Groupe BEI pour l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique pour les PME. La plateforme est le dernier projet dans le cadre d’une initiative plus large annoncÃ©e l’an dernier appelÃ©e lâ€™initiative Groupe EIB Energy Efficiency for SMEs. DirigÃ©e par le Groupe BEI et soutenue par la Commission europÃ©enne, cette initiative vise Ã aider les PME utilisant des technologies Ã©prouvÃ©es d’Ã©conomie d’Ã©nergie Ã rÃ©duire leurs factures d’Ã©nergie et Ã renforcer leur rÃ©silience et leur compÃ©titivitÃ©. Au cours des trois annÃ©es jusqu’en 2027, le Groupe de la BEI vise Ã financer 17,5 milliards d’euros et jusqu’Ã 350 000 PME en Europe afin de rÃ©duire leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leur empreinte carbone.

Un autre partenaire soutenant l’initiative est la Solar Impulse Foundation, une organisation Ã but non lucratif qui dÃ©fend la Â« servicisation Â» â€“ l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en tant que service, annoncÃ© pour la premiÃ¨re fois lors de la COP29 en 2024. L’initiative est en voie de dÃ©passer ses objectifs et a permis de financer 6 milliards d’euros en 2025, soit le double du montant prÃ©vu en 2024, permettant Ã jusqu’Ã 150 000 PME Ã travers l’Europe d’investir dans des projets d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation dÃ¨s la premiÃ¨re annÃ©e du programme.